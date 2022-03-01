陸商務部：大陸的發展對歐盟是機遇不是挑戰

大陸商務部長王文濤1日表示，中國的發展對歐盟來說是機遇，不是挑戰，更不是有些人鼓噪的「威脅」，中歐的合作大於競爭。中歐不是對手，而是夥伴。（中歐）要堅持開放包容、摒棄零和思維、反對保護主義、深化市場開放。

王文濤在1日的大陸國新辦記者會上指出，去年，儘管面臨的情勢比較複雜嚴峻，但是中歐之間的經貿合作還是延續了快速發展的勢頭。比如，雙邊貿易的「量」和「質」都有了提升。「量」的方面，中歐之間貿易額突破了8000億美元，創歷史新高，中國保持歐盟第一大貿易夥伴地位，歐盟是中國第二大貿易夥伴。

「質」的方面，雙邊貿易結構持續優化，航空和航太、生物、光電、電子、材料等領域的貿易增速超過了30%，去年，中國與歐盟的地理標誌協定正式生效。中歐班列是月行千列、年行萬列，去年開行列數達到1.5萬列，年增22%。

王文濤表示，中國的發展對歐盟來說是機遇，不是挑戰，更不是有些人鼓噪的「威脅」。中歐的合作大於競爭。當然，中歐之間的歷史文化、社會制度、發展階段不同，有一些分歧、有一些差異並不奇怪，雙方可以加強溝通，促進良性的競爭。中歐不是對手，而是夥伴。

他說，展望未來，（中國）願意與歐方一道，落實好雙方領導人達成的一系列重要共識，從戰略的高度牢牢把握中歐經貿關係大方向和主基調，推動共建「一帶一路」與歐盟提出的「全球門戶」戰略對接、拓寬合作領域、深化合作機制，雙方可以在抗疫、綠色、數位、金融、科技等方面開展務實合作，推進中歐投資協定批准生效進程，持續為中歐關係注入穩定性和正能量。

他指出，雙方可以在一些多邊框架下加強協調合作，比如，在G20、聯合國、世貿組織，推動落實全球發展倡議，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，共同推動世貿組織改革朝著正確的方向發展。

王文濤強調，要堅持開放包容，摒棄零和思維、反對保護主義、深化市場開放。中歐之間可以加強合作，還可以加強在第三方市場的合作，不僅為雙方的經濟發展、也為整個世界經濟復甦和穩定發展做出貢獻。