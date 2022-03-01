大陸2月非製造業活動指數51.6% 整體恢復加快

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公布，2月大陸非製造業商務活動指數為51.6%，比上月上升0.5個百分點，高於臨界點，非製造業總體恢復步伐有所加快。

據大陸國家統計局網站消息指出，從行業情況來看，鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於55%以上較高景氣區間；零售、水上運輸、資本市場服務、居民服務等行業商務活動指數低於臨界點。

新增訂單指數為47.6%，比上月下降0.2個百分點，低於臨界點，表明非製造業市場需求有所放緩。

投入品價格指數為53.9%，比上月上升1.8個百分點，高於臨界點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格整體水準繼續上漲。

銷售價格指數為49.8%，比上月下降1.2個百分點，低於臨界點，顯示非製造業銷售價格整體水準較上月略有回落。

從業人員指數為48%，比上月上升1.1個百分點，顯示節後非製造業企業用工景氣度有所改善。

業務活動預期指數為60.5%，比上月上升2.6個百分點，重返高位景氣區間，表明多數非製造業企業對近期市場發展信心有所增強。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，2月，大陸非製造業商務活動指數為51.6%，比上月上升0.5個百分點，意味著非製造業整體恢復有所加快。

他表示，大陸服務業景氣水準有所回升。服務業商務活動指數為50.5%，比上月小幅上升0.2個百分點，服務業延續恢復態勢，但與往年春節月度相比，景氣水準偏低。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為59.6%，比上月上升2.9個百分點，顯示受節後市場逐步恢復，以及扶持服務業困難行業恢復發展的多方面紓困政策等影響，多數服務業企業對近期市場發展較為樂觀。

而建築業景氣水準明顯提升，從市場需求和預期看，新增訂單指數和業務活動預期指數分別為55.1%和66%，均高於上月，其中業務活動預期指數連續兩個月運行在高位景氣區間，表明受近期穩投資加快推進，部分重大基礎設施工程和項目適度超前開展等因素帶動，建築業企業對行業發展預期向好。