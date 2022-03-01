直擊股東大會／捷捷微電：聚焦三大領域 力爭厚積薄發

集微網消息，2月28日，江蘇捷捷微電子股份有限公司（證券代碼：300623）擧行了2022年第二次臨時股東大會，就《關於回購注銷部分股權激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》以及《關於變更註冊資本、脩訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》進行了審議和投票。

愛集微作為其機構股東代表參與了本次大會，並對所有議案投出贊成票。

捷捷微電董秘張家銓在大會上指出，根據《江蘇捷捷微電子股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》等相關規定：「激勵對象離職的，包括主動辭職、因公司裁員而離職、合同到期不再續約、因個人過錯被公司解聘等，自離職日起激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照回購價格進行回購注銷」。鑑於公司2020年限制性股票激勵中2名激勵對象已離職，不再具備激勵對象資格，因此公司對上述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

據張家銓介紹，本次回購注銷的股票數量為13500股，注銷價格為12.0133元。公司需支付的總金額為162179.55元，公司將使用自有資金進行回購。

另外，由於本次公司回購注銷，捷捷微電公司股份總數也將由736,675,618股變更為736,662,118股，註冊資本由736,675,618元變更為736,662,118元。

股東大會結束後，捷捷微電董秘張家銓在與愛集微交流的過程中談及了公司未來的重點發展方向，主要包括汽車電子、電源類以及工控三大領域，其中汽車電子包括馬達驅動、汽車照明、汽車無線充電、汽車鋰電池管理等；電源類包括太陽能、儲能、充電樁等；工控領域包括高功率馬達驅動、逆變器、壓縮器等。

目前，捷捷微電擁有公司擁有三大產品線，包括晶牐管器件和芯片、防護類器件和芯片和MOSFET。張家銓強調，公司未來將在夯實晶插管以及防護器件現有基礎的同時，將MOSFET視作下一個重點發展領域，進一步提升公司發展空間。

「分立器件領域是一個需要厚積薄發的行業，公司目前正處於爆發前夕，未來將腳踏實地專注於技術突破以及市場拓展，同時致力於完善產業布局，從而為客戶提供更值得信賴的產品與服務。」張家銓如是說。