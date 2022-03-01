上海搶占元宇宙先機 擬行動計畫

上海正在「元宇宙」的前沿新賽道上疾馳前行，香港中通社報導，有消息稱，上海正在加緊調研，即將制定推出「上海元宇宙三年行動計畫」。

報導稱，從2021年元宇宙「元年」便搶先提出「引導企業加緊研究未來虛擬世界與現實社會相交互的重要平台」，到將元宇宙寫入地方「十四五」產業規劃；再到近期，大陸首個元宇宙創意園區辦公場景在虹口區上線，大陸首個房屋租賃「元宇宙」在徐匯區誕生。

上海此番反應之機敏果決令外界直呼意外，但此舉不難理解。上海曾因行動滯後而痛失互聯網時代的大發展先機，在全球科技革命浪潮之下，上海要保持其中國大陸乃至全球經貿、金融之都的核心地位，率先登上前沿科技列車是必然之舉。

也正因此，上海近十餘年來緊緊抓住「科創」關鍵詞多方布局發展。獨立雲計算企業優刻得創始人季昕華說，上海為科技創業者提供了廣闊的成長空間，政府不僅有眼光、有魄力接納和支持新技術、新事物，同時能積極打造生態，允許硬核科創企業先深深扎根，再茁壯成長。

綜觀上海本土在線新經濟企業，在BAT三分天下的縫隙中，以獨特的市場洞察和強大的跨領域能力，在細分領域切出了廣闊藍海。於是二次元彈幕視頻平台嗶哩嗶哩，潮流商品鑒別平台得物，將堂食、商超、外送合為一體的「四不像」盒馬等均誕生於上海。

在培育新力量的同時，上海也將數位化注入國企基因。上海20家集團80餘家國企面向全社會開放100多個場景，帶動製造、水務、出行等諸多關鍵行業全產業鏈集體轉型。當前，上海數位經濟在全市GDP中已占比過半。

也有專家提醒，面對科技綜合性越來越強的「元宇宙」等前沿應用，官方能否將治理前置、引導其正向發展，是決定發展速度和質量的關鍵因素，也是全球難題；同時，如何在虛擬與現實深度交互中，增強民眾的科技素養，建立虛擬空間的社會道德秩序，也將格外考驗官方智慧。