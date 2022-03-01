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全球首艘雙燃料原油船 在大連交付
中遠海運能源「遠瑞洋」輪交接船儀式2月28日在遼寧大連舉行，標誌著中國船舶集團旗下大船集團為中遠海運量身打造的全球首艘液化天然氣雙燃料（燃油與燃氣）動力超大型原油船順利交付。
中新社報導，「遠瑞洋」輪設計總長333公尺、型寬60公尺、型深30.5公尺。採用液化天然氣為主燃料，配備液化天然氣雙燃料主機、發電機、鍋爐，入中國船級社（CCS）單一船級。
該船採用大船集團研發的最新型線，搭配適用於該船舶的10.6公尺直徑大尺寸高效螺旋槳，船舶總體性能優異。在設計吃水，服務航速15節條件下，在燃氣模式時，該船續航力可達到1.2萬浬，燃油與燃氣總計續航力為2.4萬浬，設計能效指數低於基線值約39%。
該船首次採用滿足國際海事組織要求的大陸國產耐蝕鋼板，應用範圍涵蓋全部貨艙區底部和第一組貨油艙頂部，填補大陸國內空白。大陸國產耐蝕鋼板的應用減少油漆用量約2萬升，減少實船建造的塗裝面積，降低了環境汙染。
大船集團方面表示，在全球能源轉型的背景下，大船集團攜手中遠海運能源推進液化天然氣作為主燃料在超大型原油船上的應用，將為大型船舶的節能減排發揮示範引領作用。
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