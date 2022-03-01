陸新能源汽車 產銷連7年全球第一

2021年中國大陸新能源汽車產銷雙雙突破350萬輛，分別達到了354.5萬和352.1萬輛，同比都增長了1.6倍，連7年居全球第一，累計推廣量超過900萬輛。

中新社報導，大陸工業和信息化部副部長辛國斌28日在記者會，作上述表示。辛國斌稱，綜合研判，中國大陸新能源汽車產業發展已進入規模化快速發展的新階段，雖然還面臨一些困難挑戰，但預計今年仍將保持高速增長的態勢。

辛國斌表示，新能源汽車產業的發展，帶動了動力電池、電機、電控等產業鏈的延伸拓展，催生智能座艙、自動駕駛、智能網聯等新技術的快速應用，促進物流運輸等領域的變革。

辛國斌稱，大陸工信部和有關部門將抓緊研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策；召集編製汽車產業綠色發展路線圖；啟動公共領域車輛全面電動化城市試點，著力提升城市物流配送、出租、環衛等車輛電動化水平；針對民眾反映集中的老舊小區、高速公路「充電難」的問題，會同有關方面一起，加快推進充換電基礎設施建設。