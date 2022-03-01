產業經濟破4兆人民幣 上海布局新賽道

上海市經濟和信息化委員會近日披露，2021年上海的全市工業增加值、軟體和信息服務業營收、三大先導產業總規模、在手投資總額4項首次共同實現「萬億級（兆元級）」突破。2022年，上海將強化新賽道布局和終端帶動，讓更多「智造力」變成「生產力」。

新華社報導，數據顯示，2021年上海全市工業增加值首次突破兆元大關，達到1.07兆元（人民幣，下同）；軟件和信息服務業營收超1.26兆元，同比增長超15%，為全市GDP增長貢獻40%；積體電路、人工智慧、生物醫藥三大先導產業總規模超1.2兆元，同比增長超18%。

不僅宏觀經濟數據亮眼，微觀層面的提速增效也十分吸睛，比如世界首條35千伏公里級超導電纜示範工程投運；新增獲批8個一類創新藥；上海科創板上市企業61家，總市值1.3兆元；在線新經濟主要企業營收同比增長40%。

上海市經信委主任吳金城表示，雖然經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，但是只要能抓住機遇、率先破局，就能站在產業和信息化發展新的高位上。

如何在上海GDP邁過4兆元大關後，繼續讓產業經濟發光又發熱？吳金城表示，一方面要穩住汽車、電子、機械等產業「基本盤」，圍繞積體電路、生物醫藥、人工智慧，打造世界級產業集群；另一方面要聚力新賽道，挖潛數位經濟、綠色低碳等，以及提升智慧網聯汽車、服務機器人、智慧家居等終端帶動，增強經濟發展動能。

近日，上海市相關單位與天合光能股份有限公司在滬簽署戰略合作框架協議，針對智慧能源基礎共性技術前沿攻關、綠色低碳技術創新和場景應用等合作對接，助力上海打造產業新高地。

根據目標，2022年上海力爭規上工業增加值同比增長超5%，軟件和信息服務業營收同比增長20%，數位經濟核心產業增加值占GDP超13%，推動經濟實現質的穩步提升和量的合理增長。