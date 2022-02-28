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董明珠連任格力電器董座 看好儲能市場

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
董明珠連任格力電器董座，看好儲能市場。記者林宸誼／攝影
董明珠連任格力電器董座，看好儲能市場。記者林宸誼／攝影

格力電器28日晚間發布公告，董事會同意選舉董明珠為公司第12屆董事會董事長，任期與公司第12屆董事會一致，也就是68歲的董明珠再度當選為格力電器董事，這也代表這位執掌格力多年的女企業家將「再做三年」。董明珠並表示，來可能每家每戶都有儲能方面的需求，儲能市場是非常巨大的。

證券時報旗下新媒體e公司報導，格力電器2022年第一次臨時股東大會28日召開，董事會換屆選舉議案順利通過。董明珠、張偉、鄧曉博、張軍督、郭書戰當選為新一屆非獨立董事，劉姝威、邢子文、王曉華、張秋生當選為獨立董事。

同日股東大會審議通過的就包括規模達人民幣55.37億元的格力電器2021年中期分紅方案，以及「未來三年股東回報規劃（2022年-2024年）」（簡稱「回報規劃」），回報規劃公告稱，格力電器將在2022年至2024年每年進行兩次利潤分配，即年度利潤分配及中期利潤分配。在公司現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司2022年到2024年每年累計現金分紅總額不低於當年淨利潤的50%。

高分紅的回報規劃來自董明珠的信心。「第一個信心來自團隊，我們的團隊越來越健全，沒有躺平的現象。第二個信心，大家可以看到，產品投入到各地抗擊疫情工作當中。除了空調領域，格力已經做到全品類覆蓋，目前已到了收穫的時刻。如果我們還是單一空調，很可能是死路一條。」

第三個信心，是新能源領域，她指出，格力鈦（原珠海銀隆）的電池，用長時間的堅守，看到了市場的認可，「未來可能每家每戶都有儲能方面的需求，儲能市場我認為是非常巨大的。」

董明珠強調，投資者不應用投機的心態來買股票，「格力做了三年回報規劃，用長期分紅，讓股民在長期投資的情況下，用10年的時間，把本金持續回收。」

值得注意的是，格力電器收購盾安環境的交易近期取得重大進展，對於未來格力的資本運作，董明珠表示，接下來針對裝備等業務確實有分拆的想法。「我們希望未來格力電器幾個大板塊都以上市的方式，但是有一個原則要講清楚，上市的目的不是為了圈錢，而是釋放品類的品牌價值。」

股東大會上，董明珠重點介紹了格力在新能源上的布局，尤其看好儲能市場，繼續看好銀隆的鈦酸鋰技術，並擁有多家知名客戶，格力電器日前在互動平台表示，格力鈦在磷酸鐵鋰儲能及動力電池等相關產品的客戶有華為、力神、四川長虹、中國鐵塔等企業。

同時，格力鈦新能源整車產品鏈齊全，商用車產品覆蓋6.8公尺到18公尺全部車型，同時布局市政車、工程機械、物流車、氫燃料、混動等領域車型，產品遍佈北京、杭州、成都、貴陽、雄安新區等200多個城市和地區。

但近年來成本持續增長，也讓格力倍感壓力，董明珠表示，從去年開始，部分材料漲價50%，個別甚至100%，但家電行業的材料漲價，產品不一定漲價，但即使不漲價，也不能偷工減料，公司會在保證品質前提下，透過技術創新降成本。現在技術升級的問題，比如晶片更為關鍵。

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