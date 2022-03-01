GDP破兆人民幣城市 泉州推數位經濟

作為中國大陸的民營經濟大市和24個GDP超兆元（人民幣，下同）城市之一，福建省泉州市正全力推動數位經濟產業加速發展，以使數位經濟成為發展的新增長點。

中新社報導，泉州市近日召開會議謀劃推進數位經濟產業發展，泉州市長蔡戰勝強調，要圍繞實施「強產業、興城市」雙輪驅動，將數位經濟作為未來發展新的突破口和增長點。

2020年，泉州晉升為中國大陸第18個GDP兆元俱樂部城市。如今，泉州多個縣市區也緊鑼密鼓布局數位經濟發展。2月27日，「安溪鐵觀音一號」衛星發射升空。這是福建省第一顆亞米級地面分辨率的商業光學遙感衛星，也是中國大陸第一顆以茶葉品牌冠名的遙感衛星，由泉州市安溪縣政府與中科星橋、長光衛星合作，能够從535公里高空對茶園每一株茶樹的長勢及病蟲害進行監測，並進行茶樹生命周期的質量溯源。

安溪是中國烏龍茶之鄉、世界名茶鐵觀音的發源地，涉茶產業總產值已達280億元。數字福建（安溪）產業園管委會主任許奇樹表示，由衛星帶來的企業、技術、人才、資金等產業集聚效應，有望為安溪鐵觀音茶產業釋放數位活力。

安溪縣正深入推全球商業遙感衛星地面接收站網福建站及國際空間大數據產業園建設，拚「十四五」末縣域數位經濟規模超600億元。

領跑福建縣域經濟28年的晉江市，也啟動數位經濟發展三年行動，力爭到2024年數位經濟規模突破2135億元，打造福建省縣域數位化應用第一城。

截至目前，泉州數位經濟年產值已達4500億元。泉州正推動數位技術與實體經濟深度融合，力爭數位經濟規模達6000億元。