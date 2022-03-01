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鄭洛新自創區 GDP破千億人民幣
2021年，啟動建設第五年的鄭洛新國家自主創新示範區（鄭洛新自創區）核心地區生產總值達1025.37億元人民幣，首破千億大關。
中新社報導，河南省統計局28日披露上述消息稱，過去一年，直面洪災和多輪新冠肺炎疫情的重重考驗，鄭洛新自創區經濟運行保持穩步增長，其核心區地區生產總值同比增長4.8%，較2020年提升1.3個百分點。
報導稱，2016年，大陸國務院批准設立國家級自主創新示範區—鄭洛新自創區。依託鄭州、洛陽、新鄉三個城市高新區建設的該自創區，是中原地區高科技產業中心。
過去五年，鄭洛新自創區的盾構、新能源客車、超硬材料、流感疫苗等產業技術水平以及市場的占有率均居中國大陸的第一位。
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