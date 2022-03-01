快訊

今起運動、拍照免戴口罩！「5大類放寬措施」一次看

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭洛新自創區 GDP破千億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
河南鄭洛新自創區鄭州片區中國中鐵工程裝備集團生產車間。（中新社）
河南鄭洛新自創區鄭州片區中國中鐵工程裝備集團生產車間。（中新社）

2021年，啟動建設第五年的鄭洛新國家自主創新示範區（鄭洛新自創區）核心地區生產總值達1025.37億元人民幣，首破千億大關。

中新社報導，河南省統計局28日披露上述消息稱，過去一年，直面洪災和多輪新冠肺炎疫情的重重考驗，鄭洛新自創區經濟運行保持穩步增長，其核心區地區生產總值同比增長4.8%，較2020年提升1.3個百分點。

報導稱，2016年，大陸國務院批准設立國家級自主創新示範區—鄭洛新自創區。依託鄭州、洛陽、新鄉三個城市高新區建設的該自創區，是中原地區高科技產業中心。

過去五年，鄭洛新自創區的盾構、新能源客車、超硬材料、流感疫苗等產業技術水平以及市場的占有率均居中國大陸的第一位。

流感疫苗 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

中國兩會本周登場 經濟成長目標估設5.5%

大陸發布2021年經濟成績單：GDP逾114兆人幣 年增8.1%

俄烏開戰 黑海地區散裝航運需求放緩

法國新創OFF Global加入打造Nokia品牌筆電 預計在22個國家地區上市

相關新聞

大陸2月製造業PMI為50.2% 連4月擴張景氣回升

中國物流與採購聯合會、大陸國家統計局服務業調查中心1日公布大陸2月製造業採購經理人指數（PMI）為50.2%，比上月上升...

中共人大會議將審議「港澳區人大代表選舉法」

中共全國人大及政協兩會會議，將於本星期在北京開幕。其中，人大將審議港澳區人大代表的選舉辦法。

直擊股東大會／捷捷微電：聚焦三大領域 力爭厚積薄發

2月28日，江蘇捷捷微電子股份有限公司（證券代碼：300623）擧行了2022年第二次臨時股東大會

產業經濟破4兆人民幣 上海布局新賽道

上海市經濟和信息化委員會近日披露，2021年上海的全市工業增加值、軟體和信息服務業營收、三大先導產業總規模、在手投資總額...

助積體電路業 陸三管齊下

大陸工信部發言人田玉龍指出，對大陸積體電路產業發展做了三方面工作，其中，指導各地建設了一批製造業創新中心，提高技術供給能...

GDP破兆人民幣城市 泉州推數位經濟

作為中國大陸的民營經濟大市和24個GDP超兆元（人民幣，下同）城市之一，福建省泉州市正全力推動數位經濟產業加速發展，以使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。