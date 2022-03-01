赴陸賣瓜子 台商二代拚線上銷售

翁財記的經營重心西進中國大陸後，40歲的台商二代翁英敏認為，趨於保守經營的台企要適應大陸商業模式，線上投入必須很有決心，「短期未必能盈利，但這是趨勢，需要長遠的審視才能跟上這邊的腳步」。

中新社報導，翁財記是台灣老少皆知、有70年歷史的瓜子炒貨老店。從1951年在台灣創立的「裕豐瓜子行」起家，一度占據全台六成以上炒貨市場，到1991年翁財記登陸福州馬尾，已歷祖孫三代創業堅守。

福州翁財記食品有限公司廠房裡，自動化生產線和數位化質控系統已頗具規模。翁英敏坦言，要活化翁財記，就得融入中國大陸。他笑說，為了守業，他大學在美國念商科，研究所讀金融。不料，2008年學成歸來，卻發現「美國的先進商業理念」和「台灣先行發展的經驗」遇到大陸蓬勃發展的電商市場，「不夠用了，大陸走得比較快」。

從進入大商超，到打入京東、天貓等電商平台，再轉戰抖音行銷，搶灘「叮咚買菜」等社區網購渠道，和諸多的老字號一樣，翁財記在大陸的行銷方式，從線下躍進移動端。

「大陸電商平台蓬勃發展，創意不斷，銷售方式自成一體，無法照搬美國或台灣經驗。」翁英敏說，「我們需要去學習，去融合。」

「翁財記在大陸生根已經比較久，台灣品牌的文化底蘊也與大陸相通。」翁英敏認為，這是70歲的翁財記和當代大陸年輕用戶，產生更多連結的基礎。

福州市推出「點對點」授證台企台胞金融服務創新舉措，翁財記去年獲得首批授信，在開立賬戶、資金結算、授信額度、貸款利率等方面享有優惠金融政策。

「我們的目標是三到五年利潤翻三四番，達到三五億元（人民幣）。」翁英敏表示，唯一不變的，是翁財記的「台灣風味」。

「原材料品質一定堅守。」新疆的黑瓜子、內蒙古的葵瓜子、黑龍江的白瓜子，他青少年時期就跟著父親找產地，熟得不能再熟。新疆地域遼闊雨水不多，瓜農大面積種植籽瓜，收成取瓜子曬乾，運到東南沿海，經過處理，就是入口酸甜的台味黑瓜子。