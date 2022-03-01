大陸50城二手房價 2月止跌持平

在信貸環境鬆動及地方支持性政策帶動下，春節過後，大陸多地樓市成交活躍度快速提升。貝殼研究院28日發布的報告顯示，2022年2月，該機構重點監測的50個城市二手房價格指數與1月持平，結束了去年8月以來連續環比下跌的走勢，下跌城市個數減少至22個。

中新社報導，大陸一線城市中北京、上海、廣州二手房價保持小幅上漲，漲幅在1%以內；深圳結束去年8月以來連續6個月的環比下跌，轉為小幅上漲。二、三線城市中寧波、杭州、紹興等城市2月二手房價環比止跌轉漲；天津、徐州、常州等環比跌幅縮小。

報告指出，春節過後二手房成交量快速回升。2月50個城市二手房成交量環比增長約4%。考慮到春節假期及自然天數較少，2月市場修復力度明顯。特別是節後成交量快速回升，2月7日至月底50城市二手房日均成交較1月日均水平增長約40%，逾12月日均水平約10%。

分城市來看，50城中超過四成城市2月成交量環比增長。西安、天津、鄭州等1月受到疫情影響較大的城市，2月住房需求集中釋放帶動二手房成交量環比大幅增加。

對於市場修復的原因，貝殼研究院分析稱，一方面，房貸進一步降息，銀行放款更快。另一方面，地方支持性政策（或實際執行）推出密度提高。春節後包括紹興、南寧、菏澤、贛州、佛山（非限購）、湖州南潯區等城市或區域降低購房首付比例、提供人才購房補貼、放寬落戶放寬等。

政策仍在持續釋放維穩信號。近日，大陸住房和城鄉建設部部長王蒙徽表示，2022年要重點抓好加強房地產市場調控、推進住房供給側結構性改革、實施城市更新行動等工作。其中，明確提出「努力為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用」。針對房地產調控，他強調：「保障住房的剛需，同時滿足合理的改善性需求」。

隨著供需活躍、預期改善，專家預計3月整體房地產市場或量升價穩。同時，城市間行情分化，恢復力度較弱的城市短期內仍會處於探底階段。