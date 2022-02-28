華為余承東：全場景智慧生活 是未來5到10年長期戰略

在手機業務發展受到外力阻礙之後，華為一直嘗試在其他領域進行發展，華為消費者業務CEO余承東27日強調全場景智慧生活是華為消費者業務，接下來5到10年的長期戰略，將圍繞運動健康、智慧家居、智慧出行、智慧辦公和影音娛樂五大場景，持續為消費者帶來創新。

每日經濟新聞報導，華為消費者業務27日晚間舉辦線上智慧辦公春季發布會，雖然沒有發布外界期待的新款智慧手機，但推出了主打智慧辦公的一系列產品，其中包括已發布的筆記型電腦MateBook X Pro、一體機MateStation X、二合一筆記型電腦MateBook E，以及首發亮相的華為首款墨水平板MatePad Paper、搭載HarmonyOS的新品平板MatePad等。

在供應鏈問題仍沒有實質性解決的大背景下，華為消費者業務仍然面臨嚴峻的挑戰。市場研究機構Omdia日前公布的數據顯示，去年全球智慧手機出貨量達到13.4億支，年增3.4%，其中華為位列第9，2021年手機銷量僅為3500萬支，市占為3%。

余承東還表示，目前接入華為HMS服務的開發者已經突破540萬，超過18.7萬個應用集成了HMS Core，華為應用商店AppGallery的月活用戶達到5.8億人次。未來，隨著搭載鴻蒙系統的設備數量上升，包括但不限於HMS的鴻蒙應用生態還將進一步繁榮。

華為超級終端也加入到智慧辦公領域，在PC超級終端界面，PC可與華為手機，平板，顯示器，或智慧螢幕設備「一拉即合」，實現能力擴展。例如，將手機與PC連接後，可在電腦上打開多達三個手機應用窗口，實現多任務處理；而將PC與平板協同，則可利用平板與手寫筆發揮創意。

作為貫穿華為「1+8+N」全場景體系的重要一環，HarmonyOS 2也承擔著更為重要的角色。在品類拓展方面，華為發布了全球首個搭載HarmonyOS 2系統的墨水平板MatePad Paper以及新款HarmonyOS平板電腦華為MatePad。2021年6月，華為曾發布HarmonyOS 2，並正式開啟規模化推送。9月13日，余承東曾透露，HarmonyOS 2的升級用戶數已超過1億。而華為鴻蒙OS的目標為，在2021年底覆蓋4億套設備。