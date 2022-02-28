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陸工信部：引導鼓勵社會資本投資「積體電路」產業

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸工信部發言人田玉龍28日指出，引導鼓勵社會資本投資積體電路產業。（圖／取自國新網）
大陸工信部發言人田玉龍28日指出，引導鼓勵社會資本投資積體電路產業。（圖／取自國新網）

大陸工信部發言人田玉龍28日指出，對大陸積體電路產業發展做了三方面工作，其中，指導各地建設了一批製造業創新中心，提高技術供給能力，進一步加大在汽車、醫療、能源等領域的應用推廣，以應用和市場來牽引積體電路產業快速發展，以及引導鼓勵社會資本投資積體電路產業。

田玉龍在28日舉行的大陸國新辦記者會上表示，對中國大陸的積體電路產業發展，特別是對穩定積體電路產業鏈、供應鏈發揮了重要作用，主要做了三方面的工作：第一，會同相關部門公布了「集成電路（積體電路）企業免稅進口產品清單（第一批）」，並對享受相關政策的企業條件進行了公告，這些政策對內外資企業一視同仁，目的就是支持不同所有制積體電路企業加大產業發展力度。

第二，鼓勵技術創新。指導各地建設了一批製造業創新中心，提高技術供給能力，特別是加快新技術、新工藝、新設備的轉移應用和商業化發展。同時制定相關標準，推廣積體電路的應用、品質評價規範，進一步加大在汽車、醫療、能源等領域的應用推廣，以應用和市場來牽引積體電路產業快速發展。

第三，進一步營造積體電路產業發展的良好環境。發揮資本對產業帶動作用，引導鼓勵社會資本投資積體電路產業，特別是按照若干政策要求，加強智慧財產權保護，營造市場化、法治化、國際化的營商環境；大陸工信部和教育部推動高校建設積體電路一級學科，建設高水準的微電子學院，加強校企合作，培養高素質人才。

田玉龍指出，中國大陸是全球規模最大、增速最快的積體電路市場，為全球企業發展提供了廣闊的市場機會，也是積體電路重要的生產國和提供者，一直為全球的積體電路產業做出貢獻。因此，保證產業鏈、供應鏈的穩定，不僅為中國的自給自足提供支持，同時也為全球的發展提供資源。

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