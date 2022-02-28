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虛假宣傳、價格詐欺 新東方等補教機構遭罰1.64億
大陸國家市場監管總局價監競爭局相關負責人近日表示，去年，積極配合教育行政部門、加大執法力度，對新東方、學而思、作業幫等15家大陸校外補教機構進行重點檢查，並對上述企業的虛假宣傳行為和價格詐欺行為予以頂格處罰，罰款共計人民幣3650萬元（約新台幣1.64億元）。
澎湃新聞報導，上述負責人表示，此次首次依據大陸「價格法」、「反不正當競爭法」兩部大法打出「組合拳」，開展綜合執法檢查，發揮了市場監管的綜合效益。
負責人指出，大陸北上廣深等一線城市是人才、資本和技術的重鎮，也是校外補教機構「大牌雲集」的區域，這些地區的家長和學生也最為焦慮，因此，這次專項整治工作在上述地區重拳出擊，開展重點檢查。從執法檢查結果來看，成效也比較明顯。
負責人表示，下一步，大陸國家市場監管總局將繼續積極配合教育行政主管部門，按照「雙減」工作要求，做好校外補教機構價格與反不正當競爭監管工作。
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