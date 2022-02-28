陸工信部長：工業經濟恢復態勢還不牢固

大陸工信部28日表示，要全力以赴實現第一季工業經濟平穩接續，多措並舉擴大消費，繼續實施新能源汽車購置補貼等政策，並適度加快鋰和鎳等資源開發進度。

大陸工信部長肖亞慶在28日的大陸國新辦記者會上指出，受多重因素影響，當前工業經濟穩定恢復的態勢還不牢固，促進工業經濟平穩運行，還需要付出很大努力。

他表示，下一步，要全力提振工業經濟，確保第一季平穩接續，認真落實關於促進工業經濟平穩增長的系列政策措施，強化政策支持，推動各項政策措施到位。同時，注意發現苗頭性、傾向性問題，及時加以協調解決。

多措並舉擴大消費需求。繼續實施新能源汽車購置補貼、充電設施獎補、車船稅減免優惠等政策。同時，開展新能源汽車、綠色智慧家電、綠色建材下鄉活動。還將深入推進增品種、提品質、創品牌的「三品」行動，全力支持外貿企業擴大出口。

大陸工信部副部長辛國斌在會上也表示，要抓緊研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，優化「雙積分」管理辦法，做好與補貼退坡的有效銜接，穩定市場預期。同時，要進一步強化資源保障，著眼滿足動力電池等生產需要，適度加快大陸國內鋰和鎳等資源開發進度。

除此之外，還將組織編制汽車產業綠色發展路線圖，為行業、企業提供指導幫助。

他還提到，從重點汽車企業監測情況看，晶片供應短缺已經在逐步緩解、但仍有缺口，預計汽車晶片供應情勢會持續向好。

辛國斌強調，大陸新能源汽車產業發展已經進入規模化快速發展的新階段，「預計今年仍將保持高速增長態勢。」