大陸發布2021年經濟成績單：GDP逾114兆人幣 年增8.1%

2月28日，大陸國家統計局發布《2021年國民經濟和社會發展統計公報》。初步核算，全年國內生產總值114兆3670億元（人民幣，下同），比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

大陸全年人均國內生產總值8萬976元，比上年增長8.0%。居民人均可支配收入3萬5128元，比上年增長9.1%，扣除價格因素，實際增長8.1%。居民人均可支配收入中位數2萬9975元，增長8.8%。

人口方面，大陸全國人口14億1260萬人，比上年末增加48萬人，其中城鎮常住人口9億1425萬人。全年出生人口1062萬人，出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，死亡率為7.18‰；自然增長率為0.34‰。

大陸全國就業人員7億4652萬人，其中城鎮就業人員4億6773萬人，佔大陸全國就業人員比重為62.7%，比上年末上升1.1個百分點。全年城鎮新增就業1269萬人，比上年多增83萬人。城鎮調查失業率為5.1%，城鎮登記失業率為3.96%。

全年居民消費價格比上年上漲0.9%。工業生產者出廠價格上漲8.1%。工業生產者購進價格上漲11.0%。農產品生產者價格下降2.2%。

大陸外匯儲備3兆2502億美元，比上年末增加336億美元。全年人民幣平均匯率為1美元兌6.4515元人民幣，比上年升值6.9%。

此外，新產業新業態新模式加速成長。全年規模以上工業中，高技術製造業增加值比上年增長18.2%，佔規模以上工業增加值的比重為15.1%；裝備製造業增加值增長12.9%，佔規模以上工業增加值的比重為32.4%。全年規模以上服務業中，戰略性新興服務業企業營業收入比上年增長16.0%。

全年高技術產業投資比上年增長17.1%。全年新能源汽車產量367.7萬輛，比上年增長152.5%；集成電路（積體電路）產量3594.3億塊，增長37.5%。

全年糧食種植面積1億1763萬公頃，比上年增加86萬公頃。全年糧食產量6億8285萬噸，比上年增加1336萬噸，增產2.0%。

全年全部工業增加值37兆2575億元，比上年增長9.6%。規模以上工業增加值增長9.6%。全年規模以上工業企業利潤8兆7092億元，比上年增長34.3%。全年批發和零售業增加值11兆493億元，比上年增長11.3%。全年社會消費品零售總額44兆823億元，比上年增長12.5%。

貿易方面，全年貨物進出口總額39兆1009億元，比上年增長21.4%。其中，出口21兆7348億元，增長21.2%；進口17兆3661億元，增長21.5%。貨物進出口順差4兆3687億元，比上年增加7344億元。

對一帶一路沿線國家進出口總額11兆5979億元，比上年增長23.6%。其中，出口6兆5924億元，增長21.5%；進口5兆55億元，增長26.4%。

全年外商直接投資（不含銀行、證券、保險領域）新設立企業4萬7643家，比上年增長23.5%。實際使用外商直接投資金額1兆1494億元，增長14.9%，折1735億美元，增長20.2%。