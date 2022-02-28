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夏寶龍：香港疫情快速攀升 抗疫進入關鍵階段

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍。央視新聞
大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍。央視新聞

香港本土疫情延燒，大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍坦言，香港疫情快速攀升，抗疫工作進入最吃勁（吃緊）的關鍵階段。

香港昨晚公布新增逾2.6萬例確診，再創新高，另再多110名患者死亡，本土疫情嚴峻。香港衞生防護中心直言非常憂慮，預料短時間內，確診數字會進一步上升。

而110名染疫者死亡者中，包括一名已接種3針新冠疫苗、患有晚期腎衰竭的病人。

據中通社，夏寶龍27日在北京以視訊方式，主持召開支援香港抗疫工作第六次協調會。會議聽取了各工作組工作進展情況彙報。

香港抗疫工作組在協調會上說，大陸中央援港抗疫第三批專家將於今天赴港；援港醫療和生活物資正多渠道源源不斷運抵香港；社區隔離治療設施建設進展順利。

會議還與青衣方艙醫院施工現場進行了視訊連線。該工程歷時七天，將於今天竣工，成為大陸中央援建項目中最早完工並交付的方艙醫院。

夏寶龍指出，當前香港疫情處於快速上升期，疫情防控工作已進入最吃勁的關鍵階段。他說，大陸中央將繼續加大力度從各方面支援香港防疫抗疫工作。專班全體人員要堅決貫徹落實決策部署，團結一致、全力以赴，加快方艙醫院和應急醫院建設並盡快投入使用，全力確保香港急需的醫療和生活物資有求必應、應供盡供、應發盡發。

他還說，要全力支持特區政府履行好主體責任，加強防疫工作的科學謀劃和統籌協調，組織動員全社會形成同心抗疫的強大正能量，紥實推進防疫各項工作取得實效。

香港 疫情

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