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看好可持續航空燃料 廣東簽署建生產基地

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸企業東華能源股份有限公司與美國霍尼韋爾UOP環球油品有限責任公司25日在廣東茂名簽署戰略合作協議，雙方將在茂名建設年產量達100萬噸的可持續航空燃料（SAF）生產基地。項目分兩期建設，建造兩套以廚餘油和動物脂肪為主要原料的生產裝置。

新華社報導，項目將引進霍尼韋爾UOP的Ecofining工藝，這是全球首個被用於規模化生產商用航空可持續航空燃料的技術，可將廚餘油等資源轉化為綠色航空燃料。相較於傳統燃料，使用廚餘油和動物脂肪作為原料可大幅削減生命周期溫室氣體排放，該項目建成後每年將減少約240萬噸溫室氣體（二氧化碳為主）排放。

茂名是中國大陸最大的煉化一體化基地之一。近年來，茂名聚焦綠色石化、化工新材料和氫能產業，積極培育支撐未來發展的戰略性支柱產業集群。

廚餘 脂肪

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