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台商李崇章 上海當第2個家

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

立足上海，布點全球，上海美聲服飾輔料有限公司總經理李崇章，在中國大陸實現著自我價值，將公司從自己一名員工擴展到幾千人規模，負責的服裝商標業務在十多個國家設立分廠。

中新社報導，1990年代，受大陸改革開放大潮吸引，台商開始大舉西進。得知公司計畫登陸投資，李崇章主動請纓。李崇章坦言：「如果我在台灣，根本看不到這樣一個發展規模。美聲依託大陸這塊土地把公司做大，然後再『走出去』，逐步拓展到海外。」

海外公司紛紛建立，美聲卻依舊將公司總部設在上海，在李崇章眼中，上海是世界的窗口，在這裡可以對接全世界，疫情後產能的迅速恢復，更讓他對未來充滿信心。

李崇章早已將上海視作第二個家，而注重和傳承中華文化中的「家理念」也是他一直的追求。公司經營，李崇章強調，員工都是一家人；對待朋友，目前擔任上海市台資企業協會副會長的李崇章，利用自己在大陸的生活和經商經驗，為「登陸」的台商、台胞朋友們提供服務和幫助，讓他們盡早融入中國大陸；為讓自己的孩子們更好地理解「兩岸一家親」，李崇章讓他們一路就讀上海本地學校，經常帶他們參與社會公益活動。

除了在自己居住的社區推廣環保、低碳概念，開展垃圾分類活動，李崇章還在公司主導建立公益項目—「陽光小組」。

在李崇章的帶領下，美聲每年通過這一項目出資二十多萬元人民幣，鼓勵員工在各自家鄉挖掘失學案例，並展開實際行動幫助失學兒童復學。

上海 台商

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