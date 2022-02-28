台蘭花專家黃瑞寶 獲科技進步獎

2020年度福建省科學技術獎日前發布，台灣蘭花育種專家黃瑞寶參與的「蝴蝶蘭品種創新關鍵技術與產業化」項目獲得科技進步獎一等獎。

中新社報導，黃瑞寶祖籍福建漳州，出生於台灣台南縣，2007年到福建漳州漳浦台灣農民創業園，創辦漳州钜寶生物科技有限公司，深耕蝴蝶蘭、嘉德利亞蘭、文心蘭等洋蘭育種領域。

2020年1月舉行的2019年度大陸國家科學技術獎勵大會上，黃瑞寶榮獲大陸國家科學技術進步獎二等獎。這是中國大陸蘭花領域的第一個國家科技進步獎。

在漳州钜寶的蝴蝶蘭種質資源庫里，黃瑞寶已收集了蝴蝶蘭屬植物10餘種，品種204個，通過雜交選育的蝴蝶蘭新品種超過3000個，其中上市流通的品種近千個。

黃瑞寶表示，钜寶的規範化母本園已達到8000平方公尺，是目前中國大陸最大的蝴蝶蘭收集和種苗研發單位。兩岸科學家攜手破題蝴蝶蘭雜交育種關鍵技術，獲得品種權證書的品種就多達34個。而通過蝴蝶蘭高效離體快繁技術體系，钜寶已實現年生產蝴蝶蘭種苗600萬株。

種蘭30餘年，黃瑞寶孜孜以求的是推動蘭花向產業化發展，將蘭花種植成本降低，使蘭花從高端消費品成為大眾商品。

福建漳浦大陸國家級台灣農民創業園是福建6個國家級台農創業園之一，近年推出更為細化的管理措施，落實台農台企用電優惠、貸款貼息、項目補助等政策。