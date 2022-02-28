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中國商飛 「試水」區塊鏈技術

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第十三屆珠海航展展出的中國商飛CR929飛機模型。（新華社）
第十三屆珠海航展展出的中國商飛CR929飛機模型。（新華社）

中國工程院院士、中國商用飛機有限責任公司首席科學家吳光輝26日在滬透露，中國商飛上海飛機製造有限公司和上海樹圖區塊鏈研究院正在開展關於區塊鏈技術在航空供應鏈等場景的應用示範研究。

中新社報導，中國商飛是實施中國大型飛機重大專項大型客機項目的主體，是實現中國大陸民用飛機產業化的主要載體；承擔著中國大陸擁有自主智慧財產權的ARJ21支線飛機、C919大型客機以及未來中俄遠程寬體客機的研製生產任務。

當天，2022上海區塊鏈創新策源工作推進會暨重大成果發布會在上海舉行。吳光輝在會上稱，航空工業正在積極推進數位化轉型。中國商飛有5G、大數據、人工智能賦能航空製造業的基礎和成熟經驗，建立了較為完整的供應鏈體系。

對於航空工業而言，即便一個小零件，也是「牽一髮而動全身」，供應鏈的追溯尤為重要。而區塊鏈技術正好可以解決相關關鍵問題。

吳光輝表示，結合中國商飛已有的5G工業互聯網標識解析技術和區塊鏈的不可篡改、全程留痕、可以追溯和高效存儲等特性，雙方旨在形成航空產品質量信息和生產物流信息的示範應用，提升航空供應鏈的精細管理能力，解決航空供應鏈中的「數據孤島」問題，還避免「一物多碼」問題。他表示，這也可以在供應鏈環節的上下游企業中建立良性互動的產品生態鏈管理平台。

他說，目前，中國商飛已經利用公司內部網絡搭建4個區塊鏈節點，完成數據上鏈、數據查詢智能合約的部署，使用採集的中機身裝配產線定位器運輸數據，開展了上鏈測試，效果良好。

上海 區塊鏈技術

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