快訊

俄烏談判預計下午5點登場 俄代表團長：有意與烏盡快達協議

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬蟲夏草需求旺 人工培育勢頭猛

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
青海冬蟲夏草交易價格達近五年來新高。圖為商家為客戶挑選冬蟲夏草。（中新社）
青海冬蟲夏草交易價格達近五年來新高。圖為商家為客戶挑選冬蟲夏草。（中新社）

中國大陸冬蟲夏草的產量占世界產量的98%，而青海冬蟲夏草占中國大陸60%以上的產量，據不完全統計，品質上乘的青海玉樹雜多冬蟲夏草2021年的交易價格為每斤4萬元（人民幣，下同）至6萬元，年交易約20億元。近五年來，冬蟲夏草價格持續上漲。

中新社報導，隨著市場需求量不斷增大，人工培育冬蟲夏草逐漸出線。青海省畜牧獸醫科學院草原研究所冬蟲夏草研究室主任李玉玲表示，預計到2025年，冬蟲夏草的全球市場需求量將達到274.6噸，屆時將供不應求。近年來，人工培育冬蟲夏草發展勢頭迅猛，未來該技術有望破解市場需求難題。

冬蟲夏草具有明顯的地域壟斷性，中國大陸冬蟲夏草資源主要分布於海拔3500米至5000米的地區，核心產區在青海的玉樹藏族自治州雜多縣。2020年度，青海省冬蟲夏草出口額4729.5萬元，出口值居中國大陸第一。

李玉玲認為，人工培育冬蟲夏草須通過技術進行總量的控制，產量少的時候，可增加人工培育冬蟲夏草產量；產量較多的時候，應收緊人工培育冬蟲夏草的產量。「人工是人工的價格，天然是天然的價格，從產量、標準、價格和銷售渠道進行管控，盡可能不去影響冬蟲夏草原有的市場秩序。」

李玉玲說，目前青海人工培育冬蟲夏草採用「實驗室+野外」的模式，在實驗室將蟲培育至即將成為蟲草的僵蟲，再將其作為「種子」栽培在產區生長，「這種方式不會對生態造成破壞」。

人民幣 獸醫

延伸閱讀

影／沒凍傷全淹死 草莓農忍痛除果悲喊：攏沒啊

台南紅蔥頭產銷失衡 農糧署：媒合產地收購輔導加工

陳宗彥訪台灣燈會 讚嘆新住民作品蘊含多元文化

陸冬蟲夏草 五年來最貴

相關新聞

虛假宣傳、價格詐欺 新東方等補教機構遭罰1.64億

大陸國家市場監管總局價監競爭局相關負責人近日表示，去年，積極配合教育行政部門、加大執法力度，對新東方、學而思、作業幫等1...

夏寶龍：香港疫情快速攀升 抗疫進入關鍵階段

香港本土疫情延燒，大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍坦言，香港疫情快速攀升，抗疫工作進入最吃勁（吃緊）的關鍵階段...

陸工信部：引導鼓勵社會資本投資「積體電路」產業

大陸工信部發言人田玉龍28日指出，對大陸積體電路產業發展做了三方面工作，其中，指導各地建設了一批製造業創新中心，提高技術...

陸工信部長：工業經濟恢復態勢還不牢固

大陸工信部28日表示，要全力以赴實現第一季工業經濟平穩接續，多措並舉擴大消費，繼續實施新能源汽車購置補貼等政策，並適度加...

大陸發布2021年經濟成績單：GDP逾114兆人幣 年增8.1%

2月28日，大陸國家統計局發布《2021年國民經濟和社會發展統計公報》。初步核算，全年國內生產總值114兆3670億元（...

陸電動車企 蔚來汽車將於香港第二上市

大陸造車新勢力之一的蔚來汽車28日公布，以介紹形式（指企業上市前不需將股份公開銷售，不需發行新股募資，而是直接申請上市）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。