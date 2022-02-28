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冬蟲夏草需求旺 人工培育勢頭猛
中國大陸冬蟲夏草的產量占世界產量的98%，而青海冬蟲夏草占中國大陸60%以上的產量，據不完全統計，品質上乘的青海玉樹雜多冬蟲夏草2021年的交易價格為每斤4萬元（人民幣，下同）至6萬元，年交易約20億元。近五年來，冬蟲夏草價格持續上漲。
中新社報導，隨著市場需求量不斷增大，人工培育冬蟲夏草逐漸出線。青海省畜牧獸醫科學院草原研究所冬蟲夏草研究室主任李玉玲表示，預計到2025年，冬蟲夏草的全球市場需求量將達到274.6噸，屆時將供不應求。近年來，人工培育冬蟲夏草發展勢頭迅猛，未來該技術有望破解市場需求難題。
冬蟲夏草具有明顯的地域壟斷性，中國大陸冬蟲夏草資源主要分布於海拔3500米至5000米的地區，核心產區在青海的玉樹藏族自治州雜多縣。2020年度，青海省冬蟲夏草出口額4729.5萬元，出口值居中國大陸第一。
李玉玲認為，人工培育冬蟲夏草須通過技術進行總量的控制，產量少的時候，可增加人工培育冬蟲夏草產量；產量較多的時候，應收緊人工培育冬蟲夏草的產量。「人工是人工的價格，天然是天然的價格，從產量、標準、價格和銷售渠道進行管控，盡可能不去影響冬蟲夏草原有的市場秩序。」
李玉玲說，目前青海人工培育冬蟲夏草採用「實驗室+野外」的模式，在實驗室將蟲培育至即將成為蟲草的僵蟲，再將其作為「種子」栽培在產區生長，「這種方式不會對生態造成破壞」。
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