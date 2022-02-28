涉台醫藥項目 閩台融合新亮點

福建省平潭綜合實驗區投資促進委員會與平潭綜合實驗區台美醫藥產業有限公司近日簽約合作，涉及進口藥品、設立研發實驗室、小中試生產和cGMP商業化生產車間等方面的投資合作，總投資預計逾人民幣5億元。

中新社報導，平潭綜合實驗區投資促進委員會官員表示，該項目落地後，將推動閩台醫藥產業融合發展。平潭綜合實驗區台美醫藥產業有限公司創始人曾滄濱，有著多年歐美藥企研發、運營從業經驗。他透露，第一階段計畫在平潭設立研發實驗室，條件成熟後再設廠量產。

涉台醫藥項目相繼落地，成為近期閩台融合發展的新亮點。福建省漳州市漳浦縣的台資醫院天福醫院2月15日開始運營。今年1月，「國家輔助生殖與優生工程技術研究中心泉州臨床基地」落戶福建泉州首家台資醫院頤和醫院，將加強兩岸在輔助生殖醫學方面的交流。

據泉州頤和醫院籌備運營中心副執行長黃約嘉表示，泉州頤和婦產醫院預計明年上半年開業，將引入兩岸醫學專家和技術，整合兩岸醫療技術優勢，壯大泉州婦產與生殖醫學專家團隊力量。

步入「十四五」，福建推動台灣醫療健康產業在閩聚集，擴大台資（合資）醫院規模，支持台資台企到閩設立獨資、合資新建醫院，規劃到2025年台資醫院總床位達5000張。

福建省衛生健康委員會表示，將調整完善衛生健康領域閩台融合政策，落實同等待遇；在沿海地區開展台灣醫師醫療保險、台灣名醫收費標準試點；支持台資醫院人才儲備。

福建也推動設立多種合作模式的台灣名醫工作室、閩台專家工作站；探索在台資聚集地創辦閩台醫學科研工作站、閩台融合康養研究機構；為台灣青年醫師就業實習創造條件；引進台灣醫學人才；加強閩台中醫藥交流合作。

「90後」台灣青年郭宏恩2021年入職福州市皮膚病防治院，成為該院第二名台灣醫師。福州市皮膚病防治院副院長鄭禮寶表示，該院每年向台灣定向投放各類編內外崗位，吸納台灣人才。