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大陸首台 海上風電機組下線

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方風電研製的13兆瓦抗颱風型海上風電機組，引領大陸海上風電行業再上新台階。圖／本報四川德陽傳真
東方風電研製的13兆瓦抗颱風型海上風電機組，引領大陸海上風電行業再上新台階。圖／本報四川德陽傳真

大陸首台、也是目前亞洲單機容量最大、葉輪直徑最大的風電機組－13兆瓦抗颱風型海上風電機組正式下線。該機組由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製，將引領大陸海上風電行業再上新台階。

此次下線的13兆瓦海上風電機組，採用東方電氣集團定制化開發抗颱風策略，可抵禦77公尺/秒的超強颱風。與機組配套的葉片，首次採用碳纖拉擠工藝，突破了百公尺級超長柔性葉片研製的系列難題，單支長度達103公尺，刷新了大陸風電葉片最長紀錄。

據介紹，該機組輪轂中心高度達130公尺，在設計風速下，每轉動一圈可發電22.8度，單台機組每年可輸出5000萬度清潔電能，能滿足25000個三口之家一年的家庭正常用電，可減少燃煤消耗1.5萬噸，二氧化碳排放3.8萬噸。

東方風電總部位於四川省德陽市，近年來不斷加大自主創新的力度和步伐，2019年率先研製出10兆瓦海上風電機組，此後又相繼開發出適用於廣東、江蘇沿海中低風速條件的7兆瓦海上風電機組和13兆瓦海上風電機組。截至目前，東方電氣7兆瓦及以上等級海上風電機組已投運1.12吉瓦，占大陸投運同等級機組的43%，居大陸首位。

颱風 廣東

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