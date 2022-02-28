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5G+工業互聯網 陸發展迅速

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
報告指出，中國大陸在建「5G+工業互聯網」項目超過2000個。圖為福州一展會上的工業互聯網展區。（中新社）
報告指出，中國大陸在建「5G+工業互聯網」項目超過2000個。圖為福州一展會上的工業互聯網展區。（中新社）

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）25日發布的第49次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」顯示，2021年中國大陸工業互聯網取得積極進展，在建「5G+工業互聯網」的項目超過了2000個。

中新社報導，據報告顯示，截至2021年12月，中國大陸移動電話基站總數達996萬個，累計建成並開通5G基站總數為142.5萬個，全年新增5G基站數達到65.4萬個。

中國互聯網協會副理事長黃澄清表示，中國大陸工業互聯網發展穩步推進，「5G+工業互聯網」應用深入發展。據統計，有大陸全國性影響力的工業互聯網平台已經超過150家，接入設備總量超過7600萬台套；數據匯聚賦能初見成效，大陸國家工業互聯網大數據中心已形成覆蓋京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈的體系化布局。

黃澄清表示，大陸工業和信息化部推動相關單位借鑒已發布的兩批「5G+工業互聯網」二十個典型場景和十個重點行業應用實踐，挖掘更多應用場景，推動「5G+工業互聯網」與實體經濟深度融合。目前，已在電子設備製造、裝備製造、鋼鐵、採礦、電力等行業取得成效，在推動大陸數位經濟發展中發揮更大作用。

報告同時顯示，截至2021年12月，大陸網民規模達10.32億，較2020年12月增長4296萬，互聯網普及率達73.0%。中國大陸網民人均每周上網時長達到28.5個小時，較2020年12月提升2.3個小時。

報告顯示，2021年即時通信等應用廣泛普及，在線醫療、辦公用戶增長最快。截至2021年12月，在網民中，即時通信、網絡視頻、短視頻用戶使用率分別為97.5%、94.5%和90.5%，用戶規模分別達10.07億、9.75億和9.34億。

截至2021年12月，在線辦公、在線醫療用戶規模分別達4.69億和2.98億，同比分別增長35.7%和38.7%，成為用戶規模增長最快的兩類應用。

報告顯示，截至2021年12月，中國大陸60歲及以上老年網民規模達1.19億，互聯網普及率達43.2%。

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