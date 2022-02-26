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全撤了 Yahoo郵箱228停止在中國服務 郵件也不收發
大陸網友今（26）日收到Yahoo官方發布的通知，Yahoo郵箱將於2月28日在中國大陸停止服務，要求用戶盡快更換使用其他郵箱。
IT之家報導，雅虎Yahoo之前宣布，2021年 11月 1日起，用戶無法從中國大陸使用Yahoo的產品與服務，但依然保留了郵箱等少部分服務。如今進一步宣布，雅虎郵箱2月28日起停止在中國服務，屆時將無法收發郵件。
雅虎官方表示，可在2月 28日前下載備份通訊錄、日程等，2月 28日之後將無法再從中國大陸接收或發送電子郵件。
IT之家報導，PayPal先前也向用戶發送通知，如果綁定的是雅虎郵箱，需要盡快更改為其他郵箱地址。
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