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全撤了 Yahoo郵箱228停止在中國服務 郵件也不收發

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸網友收到Yahoo官方發布的通知，Yahoo郵箱將於2月28日在中國大陸停止服務。圖源：IT之家
大陸網友收到Yahoo官方發布的通知，Yahoo郵箱將於2月28日在中國大陸停止服務。圖源：IT之家

大陸網友今（26）日收到Yahoo官方發布的通知，Yahoo郵箱將於2月28日在中國大陸停止服務，要求用戶盡快更換使用其他郵箱。

IT之家報導，雅虎Yahoo之前宣布，2021年 11月 1日起，用戶無法從中國大陸使用Yahoo的產品與服務，但依然保留了郵箱等少部分服務。如今進一步宣布，雅虎郵箱2月28日起停止在中國服務，屆時將無法收發郵件。

雅虎官方表示，可在2月 28日前下載備份通訊錄、日程等，2月 28日之後將無法再從中國大陸接收或發送電子郵件。

IT之家報導，PayPal先前也向用戶發送通知，如果綁定的是雅虎郵箱，需要盡快更改為其他郵箱地址。

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