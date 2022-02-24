快訊

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

2月24日黎明的戰爭第一槍 普丁宣戰直播充滿計算的惡意策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穩房市 大陸住建部：堅決處置逾期交付風險

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
圖為河北雄安新區近日完工交屋的一批安置房，共計9,147戶，可安置居民近3萬人。新華社
圖為河北雄安新區近日完工交屋的一批安置房，共計9,147戶，可安置居民近3萬人。新華社

大陸國務院新聞辦公室24日舉行記者會，住房和城鄉建設部部長王蒙徽在會上就2022年的房市政策，提出保持平穩運行、推進供給策結構性改革和老舊社區改造、管道更新、新城建等五大工作。另就去年房企接連爆發債務風險，影響交屋，他說，將以法治化為原則，堅決處置逾期交付風險。

王蒙徽指出，大陸現在仍然處於城市快速發展的階段，城鎮的人口規模、家庭數量仍在持續增加。目前，每年城鎮新增就業人口超過1,100萬，住房的剛性需求比較旺盛。

因此，面對住房需求和老舊社區待改善，王蒙徽表示，2022年將做好以下工作，一是保持房地產市場平穩運行。他說，官方將保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的精準性協調性，繼續穩妥實施房地產長效機制，保障住房的剛需，同時滿足合理的改善性需求，促進房地產業良性循環和健康發展，努力穩地價、穩房價、穩預期。

第二，他說，將推進住房供給側結構性改革，主要是大力增加保障性租賃住房供給，希望全年建設籌集保障性租賃住房240萬套（間），新籌集公租房10萬套，棚戶區改造120萬套，加快長租房市場建設。

按王蒙徽說法，其他重點工作還包括推進城鎮老舊社區改造、推進燃氣等城市管道老化更新改造重大工程，和大力推進「新城建」，也就是基於數位化、網路化、智能化的新型城市基礎設施建設。

面對去年底，大陸房地產企業頻頻陷入流動性風險，影響交屋造成民眾恐慌，市場觀望情緒蔓延，王蒙徽說，將以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，以法治化市場化為原則，堅決有力處置個別房地產企業房地產項目逾期交付風險。

大陸住建部副部長倪虹補充，2022年，將加強土地、金融和市場監管等政策的協同，加強部、省、市的調控聯動，加強對城市「一城一策」政策的指導和監督。

房地產 國務院

延伸閱讀

國銀大陸曝險 探底

大數字／學者：房市上漲力道 今年趨緩

建經邀請豐邑建設總經理邱崇喆談今年大台中房地產趨勢展望-

經濟日報社論／中國大陸經濟下行的三大因素

相關新聞

烏克蘭危機升溫 人民幣成資金避風港創46個月新高

烏克蘭危機持續升溫，使得人民幣資產成為全球資金避風港，推升人民幣對美元持續走高。23日，離岸人民幣對美元匯率持續一度逼近...

穩房市 大陸住建部：堅決處置逾期交付風險

大陸國務院新聞辦公室24日舉行記者會，住房和城鄉建設部部長王蒙徽在會上就2022年的房市政策，提出保持平穩運行、推進供給...

大陸共享經濟規模達16兆 年增9.2%

大陸國家發改委旗下國家信息中心近日發布的《中國共享經濟發展報告（2022）》指稱，2021年，大陸共享經濟繼續呈現出巨大...

上海RCEP關稅減讓 98.5%日本進口

今年1月1日「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效以來，上海關區總體業務開展情況良好。據上海海關23日發布的統計數據，...

大陸大豆油料 3措施提升自給率

大陸農業農村部部長唐仁健23日對外表示，中國大陸將經過5-10年的努力，爭取大豆和油料自給率得到較大提高。

河南力推綜合交通 計畫投資9400億元

不沿邊、不靠海的中部河南破歷史紀錄地計畫投資9400億元（人民幣，下同）發展現代綜合交通運輸體系，以期打造具有國際影響力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。