穩房市 大陸住建部：堅決處置逾期交付風險

大陸國務院新聞辦公室24日舉行記者會，住房和城鄉建設部部長王蒙徽在會上就2022年的房市政策，提出保持平穩運行、推進供給策結構性改革和老舊社區改造、管道更新、新城建等五大工作。另就去年房企接連爆發債務風險，影響交屋，他說，將以法治化為原則，堅決處置逾期交付風險。

王蒙徽指出，大陸現在仍然處於城市快速發展的階段，城鎮的人口規模、家庭數量仍在持續增加。目前，每年城鎮新增就業人口超過1,100萬，住房的剛性需求比較旺盛。

因此，面對住房需求和老舊社區待改善，王蒙徽表示，2022年將做好以下工作，一是保持房地產市場平穩運行。他說，官方將保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的精準性協調性，繼續穩妥實施房地產長效機制，保障住房的剛需，同時滿足合理的改善性需求，促進房地產業良性循環和健康發展，努力穩地價、穩房價、穩預期。

第二，他說，將推進住房供給側結構性改革，主要是大力增加保障性租賃住房供給，希望全年建設籌集保障性租賃住房240萬套（間），新籌集公租房10萬套，棚戶區改造120萬套，加快長租房市場建設。

按王蒙徽說法，其他重點工作還包括推進城鎮老舊社區改造、推進燃氣等城市管道老化更新改造重大工程，和大力推進「新城建」，也就是基於數位化、網路化、智能化的新型城市基礎設施建設。

面對去年底，大陸房地產企業頻頻陷入流動性風險，影響交屋造成民眾恐慌，市場觀望情緒蔓延，王蒙徽說，將以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，以法治化市場化為原則，堅決有力處置個別房地產企業房地產項目逾期交付風險。

大陸住建部副部長倪虹補充，2022年，將加強土地、金融和市場監管等政策的協同，加強部、省、市的調控聯動，加強對城市「一城一策」政策的指導和監督。