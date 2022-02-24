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大陸共享經濟規模達16兆 年增9.2%

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸共享經濟市場規模持續擴大，但面臨數據管理、監管、整體經濟下滑等風險。圖為湖南長沙一處空地上堆放著大量遭官方清理的共享自行車。中新社
大陸共享經濟市場規模持續擴大，但面臨數據管理、監管、整體經濟下滑等風險。圖為湖南長沙一處空地上堆放著大量遭官方清理的共享自行車。中新社

大陸國家發改委旗下國家信息中心近日發布的《中國共享經濟發展報告（2022）》指稱，2021年，大陸共享經濟繼續呈現出巨大的發展韌性和潛力，全年市場交易規模約人民幣3兆6,881億元（約新台幣16.3兆元），年增率達9.2%。

報告還統計，2021年全年，大陸共享經濟市場直接融資規模約人民幣2,137億元，年增80.3%。其中，辦公空間、生產能力和知識技能領域的共享經濟發展較快，交易規模年成長率分別為26.2%、14%和13.2%；受疫情區域性爆發和部分城市監管政策調整等影響，共享住宿領域市場交易規模年減3.8%。

隨共享經濟發展，2021年，大陸線上外賣收入佔全國餐飲業收入比重約為21.4%，較去年同期增加4.5個百分點，網路叫車客運量佔出租車總客運量的比重約為31.9%，共享住宿收入佔全國住宿業客房收入的比重約為5.9%。

報告指出，2021年，共享經濟領域呈現三個特點，一是受監管政策、企業上市、資本市場形勢等影響，競爭加劇；二是一批勞動者權益保障措施推出；三是共享經濟市場制度建設加快，監管執法力度加大。

報告也提醒，大陸共享經濟發展正面臨以下問題，一是宏觀經濟下滑，二是平台合規化水準待提高，三是平台數據存在非法收集、濫用、洩漏風險，四是企業「走出去」面臨更多挑戰。

共享經濟 人民幣 疫情

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