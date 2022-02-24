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長鑫存儲母公司完成新一輪融資 阿里巴巴等參投

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阿里巴巴集團。美聯社
阿里巴巴集團。美聯社

集微網消息，國產DRAM廠商長鑫存儲母公司睿力集成完成新一輪融資工商變更，據企查查數據顯示，國產DRAM廠商長鑫存儲的母公司——睿力集成電路有限公司(以下簡稱“睿力集成”)日前發生股東變更，新增陽光人壽保險股份有限公司、阿里巴巴、中郵人壽保險股份有限公司等19位股東，持股比例均未披露。

同時，企查查信息顯示，2月17日，阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司新增對外投資，新增投資企業為睿力集成電路有限公司，投資比例未披露。這意味著，阿里巴巴正式入股了長鑫存儲母公司。

據《投資界》報道，過去兩年，長鑫存儲成為了最搶手的獨角獸之一，上一輪融資出現了220家機搆排隊的盛況。2021下半年，長鑫存儲完成C輪融資，估值上漲到超390億元。

公開信息顯示，長鑫在2020年、2021年分別實現了4.5萬片晶圓/月、6萬片晶圓/月的目標，2022年的產能目標是12萬片晶圓/月，未來的產能目標是30萬片晶圓/月。

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