河南力推綜合交通 計畫投資9400億元

不沿邊、不靠海的中部河南破歷史紀錄地計畫投資9400億元（人民幣，下同）發展現代綜合交通運輸體系，以期打造具有國際影響力的樞紐經濟先行區。

中新社報導，河南省政府新聞辦23日舉行記者會，河南省交通運輸廳副廳長宋華東就「河南省『十四五』現代綜合交通運輸體系和樞紐經濟發展規劃」進行解讀稱。

該規劃是大陸第一個以樞紐經濟為牽引推動交通運輸與經濟社會深度融合發展的省級規劃。「十四五」綜合交通投資9400億元，比「十三五」增加3600億元，創歷史新高。

素有「九州腹地、十省通衢」之稱的河南，近年來，該省持續擴大對外開放力度。本月，河南周口港開啟非洲之旅，「千里淮河第一港」淮濱中心港揚帆啟航、通江達海。中歐班列「朋友圈」越開越多，已覆蓋歐洲、中亞、東協和亞太等30個國家，正加速構建起中原地區乃至中國大陸與歐洲市場互聯互通的貿易橋梁。

鄭州機場貨運航線網絡覆蓋全球主要經濟體。不久前，鄭州機場還為英、德等多個國家運送北京冬奧會物資40餘噸。

基於此，該規劃提及將持續發力「水陸空」，意在將交通區位優勢轉變為樞紐經濟優勢，打造具有國際影響力的樞紐經濟先行區。

該規劃提出，將鄭州都市圈打造成為河南全省樞紐經濟發展的策源地，建設豫西、豫南、豫東、豫北4個樞紐經濟協同發展區；輻射京津冀、長三角、粵港澳和成渝等城市群，培育建設四條通道經濟帶。

河南省發改委二級巡視員徐躍峰表示，還將推動空、陸、海、網「四條絲綢之路協同發展，擴大航線網絡全球覆蓋範圍，拓展中歐班列線路節點，強化鐵海、河海聯運與海港對接，促進國際性跨境電商集聚，全面暢通國際開放立體通道。