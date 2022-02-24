大陸大豆油料 3措施提升自給率

大陸農業農村部部長唐仁健23日對外表示，中國大陸將經過5-10年的努力，爭取大豆和油料自給率得到較大提高。

中新社報導，近年來，中國大陸每年的大豆進口量都在1億噸左右，去年雖然略有下降，但仍處於高位。剛剛發布的「中央一號文件」提出，要大力實施大豆和油料產能提升工程。

唐仁健表示，目前中國大陸糧食總量雖是緊平衡，但在保供給尤其保口糧方面問題不大。有一結構問題，就是大豆油料自給率較低。「這些年隨著生活水平的提高，還有畜牧業的發展，中國對大豆需求大幅增加，進口量增長較快。目前國產大豆可滿足食用消費需求，進口大豆主要用於食用植物油和畜牧業飼料蛋白的需求。」

唐仁健表示，下一步，中國大陸不僅要用好國內國際兩個市場、兩種資源，增加大豆油料的供應，更重要的是要立足自身，下大力氣調整結構問題，擴大大豆和油料的生產，「『油瓶子』裡盡可能多裝中國油」。

為擴種大豆和油料，唐仁健提出三項措施。一是積極恢復東北地區的大豆面積，東北是中國大陸傳統大豆主產區，將完善玉米大豆生產者補貼政策，支持東北地區積極推行大豆玉米合理輪作；二是積極推廣大豆玉米帶狀複合種植，目前中國大陸的種植面積已經達到700多萬畝，今年將加大推廣力度，大力在黃淮海地區、西南地區、西北地區等適宜地區開展大豆玉米帶狀複合種植；三是積極發展油料生產，除了長江流域的油菜，還要大力發展北方、西北、華北地區的花生，以南方山地為主的油茶等木本油料。

唐仁健表示通過多油並舉、多措並施，經過5-10年的努力，爭取大豆和油料的自給率能够有一個較大提高。