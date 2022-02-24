上海RCEP關稅減讓 98.5%日本進口

今年1月1日「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效以來，上海關區總體業務開展情況良好。據上海海關23日發布的統計數據，截至2月15日，上海關區累計受理RCEP享惠進口報關單466份，貨值6.38億元（人民幣，下同），關稅減讓1173萬元，其中98.5%為自日本進口。

中新社報導，目前上海關區已有二百餘家企業受益於RCEP關稅減讓。富士膠片（中國）投資有限公司總裁田中健一說：「RCEP實施後，憑RCEP日本原產地證，我司部分進口產品享受降稅，甚至直接享受零關稅，保守估計全年可節省稅款500萬元以上。」

RCEP生效也為企業孕育更多的產業新機遇和業務增長點。寶山鋼鐵股份有限公司自日本進口的非合金鋼熱軋卷板同樣享受關稅減讓，公司運輸部副部長徐剛也表示：「我們每月從日本進口非合金鋼熱軋卷，RCEP生效以後，預計今年可以減免稅款超過145萬元，這力促我們更進一步擴大進口規模。」

3月18日，RCEP將對馬來西亞開始生效，RCEP正式生效國家將達到12個。

上海海關關稅處處長施敏表示，上海海關將持續做好政策的宣傳培訓，指導企業用足用好原產地自主聲明等便利化的措施，為企業盡享協定優惠提供優質的服務保障。