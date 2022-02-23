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俄烏戰火催 人民幣匯價創2018年4月以來近四年新高

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導

俄烏戰火升溫，人民幣兌美元在岸價(CNY)今（23）日升破6.32，創2018年4月以來新高，收報6.3178，升值178點；離岸價(CNH)更一度漲逾6.31，最高漲至6.3077，截至今晚9時報6.3141，升98點。市場料國際局勢持續緊繃，人民幣短期易升難跌。

人民幣中間價報6.3313兌1美元，漲174點，創4周新高。

星島日報報導， 市場預期人民銀行或會放慢寬鬆政策，避免再次減息。分析指，近期離岸人民幣需求強勁，且境內市場出口商有結匯需求，料短期人民幣易升難跌，市場將持續關注俄烏局勢發展。

另有交易員則指，西方制裁俄羅斯，但市場反應相對平靜，美匯指數在96關口上方運行，隨後還需觀望各方反應，美元或延續橫向寬幅波動。

華僑永亨銀行經濟師分析，人民幣近期維持偏強格局；中長期來看，人民幣持續升值情緒或有所收斂，未來續呈均衡的雙向波動，預計人民幣將於6.32至6.37區間震盪。

人民幣 俄羅斯 人民銀行

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