2021上海口岸貿易總額 全球首位

上海市副市長宗明23日在2022年上海商務情況通報會上披露，2021年上海口岸貿易總額保持全球城市首位、社會消費品零售總額居中國大陸主要城市首位。

中新社報導，年度上海商務情況通報會由上海市商務委員會主辦，向各國駐上海總領館、境外投資促進機構和在滬外資企業通報上年度上海經濟社會發展情況及商務運行情況。

宗明指出，2021年，上海口岸貿易總額10.1兆元（人民幣，下同）、增長15.4%，保持全球城市首位；全市貨物進出口總額4.1兆元、增長16.5%；實際使用外資225.5億美元、增長11.5%，規模再創歷史新高；新增跨國公司地區總部60家、累計831家，新增外資研發中心25家、累計506家；社會消費品零售總額1.8兆元、增長13.5%，規模穩居中國大陸主要城市第一位；新增首店1078家、保持中國大陸第一。

宗明說，2022年，上海將積極深化國際貿易中心建設，深入對接「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），加快構建鏈接全球的貿易投資網絡，大力發展跨境電商、離岸貿易、國際分撥、保稅維修等新型國際貿易。同時，做大做強首發經濟、夜間經濟、免退稅經濟、品牌經濟，促進世界級商圈業態和功能持續提升，進一步釋放消費潛力。

上海市商務委員會主任顧軍表示，2021年上海經濟和商務工作取得的成績離不開各方的支持，也得益於各國駐滬機構和跨國企業的積極貢獻。超過6萬家外商投資企業貢獻了上海約三分之一的稅收、四分之一的GDP、五分之一的就業和三分之二的進出口額。

今年，上海將進一步「穩存量、擴增量、優環境」，持續增強對全球優質要素資源的吸引力。