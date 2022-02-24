聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣東自貿區 累計外企逾1.5萬家

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2021第三屆廣東國際防疫物資外貿出口博覽會上，採購商在展會上參觀選購防護服。（新華社）
2021第三屆廣東國際防疫物資外貿出口博覽會上，採購商在展會上參觀選購防護服。（新華社）

廣東省商務廳副廳長陳越華22日在說明「廣東省外商投資權益保護條例」記者會上表示，廣東自貿試驗區成立以來，累計落戶外資企業超1.5萬家，實際吸收外資約190億美元，占廣東全省近1/4。

中新社報導，陳越華稱，今年廣東將制定重點製造業招商引資計畫，並推動各市選取1至2個重點製造業產業集群集中發力，推動全省製造業引資回升。

根據統計，截至2021年底，廣東省累計設立外商投資企業28.9萬家，累計利用外資5239.1億美元。廣東自貿試驗區吸引70家「世界500強」企業在區內投資設立企業290家，74家總部型企業相繼入駐，已成為廣東吸引高質量外資的「強磁場」。

廣東外資產業結構持續優化，投向由初期的勞動密集型產業逐步向電子信息、石化、汽車以及現代服務業等高技術產業轉變，高技術製造業實際外資成倍增長，巴斯夫精細化工一體化基地、埃克森美孚石油化工綜合體等投資總額超百億美元項目加快落地。此外，廣東與歐美等發達國家交流合作持續深化，成功引進蘋果、英特爾、思科、通用、空客等一批高端歐美外資項目。

隨著經濟轉型升級，廣東引進外資從引資向引技引智拓展，蘋果、英特爾、三星、本田等世界500強企業在廣東均設立了研發機構。

陳越華說，廣東將抓緊制定實施穩外資政策措施，推動延續穩外資財政專項支持政策，落實「廣東省外商投資權益保護條例」；全面梳理和創新提昇經濟技術開發區、海關特殊監管區、中外合作園區等開放平台，推出一批有含金量支持政策。

廣東 外資 自貿試驗區

延伸閱讀

台媒：台灣IC代工廠的綜合市場份額將達 70%

三星電子傳流失大客戶 與台積電競爭恐落下風

英特爾挑戰 大陸比特幣礦機廠商主導地位

傳台積電獲得大量7奈米以下晶片訂單 客戶已預付款排隊

相關新聞

人民幣飆升 攀近四年高點

人民幣兌美元在岸及離岸價格分別升值突破6.32及6.31價位，雙雙創下近四年高點。分析認為，俄烏衝突事件一度讓美元走高，...

2021上海口岸貿易總額 全球首位

上海市副市長宗明23日在2022年上海商務情況通報會上披露，2021年上海口岸貿易總額保持全球城市首位、社會消費品零售總...

聯想一天賺進2億

聯想集團昨（23）日公布去年第4季財報（2021財年第3季），營收及獲利皆創下單季新高，淨利潤達6.4億美元（約新台幣1...

陸機械工業 今年有望平穩增長

中國機械工業聯合會22日對2022年機械工業走勢進行預判：綜合分析，2022年中國大陸機械工業行業運行有望實現平穩增長，...

上海RCEP關稅減讓 98.5%日本進口

今年1月1日「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效以來，上海關區總體業務開展情況良好。據上海海關23日發布的統計數據，...

大陸大豆油料 3措施提升自給率

大陸農業農村部部長唐仁健23日對外表示，中國大陸將經過5-10年的努力，爭取大豆和油料自給率得到較大提高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。