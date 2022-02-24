廣東自貿區 累計外企逾1.5萬家

廣東省商務廳副廳長陳越華22日在說明「廣東省外商投資權益保護條例」記者會上表示，廣東自貿試驗區成立以來，累計落戶外資企業超1.5萬家，實際吸收外資約190億美元，占廣東全省近1/4。

中新社報導，陳越華稱，今年廣東將制定重點製造業招商引資計畫，並推動各市選取1至2個重點製造業產業集群集中發力，推動全省製造業引資回升。

根據統計，截至2021年底，廣東省累計設立外商投資企業28.9萬家，累計利用外資5239.1億美元。廣東自貿試驗區吸引70家「世界500強」企業在區內投資設立企業290家，74家總部型企業相繼入駐，已成為廣東吸引高質量外資的「強磁場」。

廣東外資產業結構持續優化，投向由初期的勞動密集型產業逐步向電子信息、石化、汽車以及現代服務業等高技術產業轉變，高技術製造業實際外資成倍增長，巴斯夫精細化工一體化基地、埃克森美孚石油化工綜合體等投資總額超百億美元項目加快落地。此外，廣東與歐美等發達國家交流合作持續深化，成功引進蘋果、英特爾、思科、通用、空客等一批高端歐美外資項目。

隨著經濟轉型升級，廣東引進外資從引資向引技引智拓展，蘋果、英特爾、三星、本田等世界500強企業在廣東均設立了研發機構。

陳越華說，廣東將抓緊制定實施穩外資政策措施，推動延續穩外資財政專項支持政策，落實「廣東省外商投資權益保護條例」；全面梳理和創新提昇經濟技術開發區、海關特殊監管區、中外合作園區等開放平台，推出一批有含金量支持政策。