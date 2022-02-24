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廣西拚建東協航空大通道

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣西壯族自治區交通運輸廳23日披露，根據該廳印發的「廣西壯族自治區民用航空發展規劃（2021-2035年）」，到2035年，廣西將建成「中國—東協」航空大通道，構築全球通達的國際航空網絡。

中新社報導，2019年，廣西南寧機場已基本實現和東協十國首都及重點旅遊城市、經濟中心城市定期航線全覆蓋，東協方向旅客吞吐量達到138萬人次。2020年南寧機場東協方向貨郵吞吐量突破1萬噸。

為進一步提升對「中國—東協」跨境產業鏈和供應鏈的支撐能力，根據規劃，廣西將用好區位優勢，精選重要航點，加密南寧至新加坡、泰國曼谷、越南河內、馬來西亞吉隆坡等地的航線，構建順暢高效的大容量快線通道。實施差異化競爭，重點做強越南、柬埔寨市場，新開越南富國島、海防等城市航線；逐步做大泰國、緬甸、菲律賓市場。

加強中轉功能建設，廣西擬協調各大航空公司通過時刻互換、代碼共享等方式打造至東協地區的進離港航班，強化跨航空公司中轉合作，推動南寧機場成為中國大陸及東北亞、中亞地區至東協的國際中轉站。

廣西還將統籌區內其他機場提升對東協航線的支持水平。如支持桂林機場串聯泰國普吉島等東協精品旅遊城市，打造國際知名旅遊集散中心；支持北海、柳州機場開闢至河內、吉隆坡等市場需求旺盛地區的定期航線。

規劃提出，廣西將在鞏固現有南寧至胡志明、吉隆坡、曼谷等全貨運航線的基礎上，積極新闢至金邊、仰光、孟買、新德里等東南亞、南亞重點城市和航空貨運樞紐的全貨運航線。

廣西交通運輸廳官員表示，下一步當地將積極推進南寧、新加坡「雙樞紐」戰略合作，推動構建「南有新加坡、北有南寧」的貨運互濟發展格局。依託廣西、東南亞地區的水果、海鮮等特色貨源，打造直通產地產業帶的季節性貨運包機航線。

東協 航線 機場

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