陸機械工業 今年有望平穩增長

中國機械工業聯合會22日對2022年機械工業走勢進行預判：綜合分析，2022年中國大陸機械工業行業運行有望實現平穩增長，工業增加值、營業收入增速預期達到5.5%左右，實現利潤總水平與上年持平，進出口貿易總體保持穩定。

中新社報導，中國機械工業聯合會分析認為，雖然2022年國際經濟形勢複雜，新冠疫情的不確定性持續衝擊世界經濟的復甦，大陸國內經濟發展也有一定的壓力，但中國大陸機械工業總體仍有望實現平穩發展。

中國機械工業聯合會強調，隨著穩定宏觀經濟的政策逐步實施，「十四五」規劃的重大工程、重大項目相繼啟動，機械工業運行環境將持續改善、市場需求有望進一步回升。此外，上年影響行業經濟運行的原材料價格高漲、煤炭電力供應緊張、晶片供應短缺等不利因素，在2022年都將得到緩解和改善，這些有利因素將促進行業實現穩定增長。

2022年，預計中國大陸機械工業主要分行業運行走勢總體將呈現平穩向好態勢，不同分行業間存在一定差異。

汽車行業受晶片短缺的影響將減少，但市場需求收縮、預期轉弱的影響依然存在，全年汽車產銷量增幅預計在6%左右；新能源汽車仍將保持增長，增速高於傳統內燃機汽車。

電力行業電源結構將發生重大改變，發電設備供給結構也將隨之發生相應調整，風電、光伏供給進一步加強，傳統煤電設備進一步嚴控，但中低壓開關、電線電纜等量大面廣的產品繼續保持較高的增速，預期全年營業收入增速在5%左右。

石化通用設備行業經濟運行受國際油價變動影響較大，在國際原油價格總體高位的拉動下，將會呈現穩定增長，今年國際石油市場不確定性因素較多，但普遍認為原油平均價格會高於去年，預期石化通用設備行業全年運行穩中向好，營業收入增速在6%左右。

工程機械行業已連續多年上漲，對比基數高，但行業穩定向好的發展方向沒有改變，預計全年營業收入增幅在5%-8%。