人民幣縮量再創近四年新高 短期料維持強勢格局

人民幣兌美元離岸價截至17時10分最高升破6.31元關口，觸及6.3059，續刷2018年5月以來的最高水平。

人民幣兑美元在岸價擴大漲幅，升破6.32元，截至下午16時30分收盤落在6.3178元。此外，人民幣兌美元中間價報6.3313元，調升174個基點。有分析指出，在避險情緒未消解下，人民幣作為「避風港」屬性將使人民幣匯率維持強勢。

據「路透」報導，交易員指出，西方紛公佈制裁俄羅斯的舉措，但市場反應平淡，避險情緒減弱。此外，近期離岸人民幣需求旺盛，再加上境內市場的出口商結匯需求，短期人民幣料易升難貶。未來繼續關注俄烏局勢發展。

另一中資行交易員表示，此前離岸市場借短放長交易較多，頭寸擁擠導致波動加大；歐洲時段人民幣偏向上漲，可能也和外資買入人民幣資產有關。

對於俄烏衝突加劇帶給匯市的影響，中金公司最新報告稱，總體上俄烏衝突加劇對人民幣匯率的影響偏負面，但考慮到中國大陸的經濟體量很大，與俄羅斯之間的經貿佔比較小，人民幣匯率對於該事件的敏感性可能會小於其他亞洲貨幣。

興業證券表示，近日人民幣匯率大幅升值與境內美元流動性邊際寬鬆相呼應，反映出俄烏局勢升級之際，人民幣資產因大陸國內貨幣政策寬鬆被視為「更具上漲空間和投資安全性」，且取代美債成為更優的避險選擇。短期內，人民幣匯率修復高估的程序被避險情緒打斷。在避險情緒未退之前，人民幣資產的「避風港」屬性將支持匯率繼續保持強勢。

不過馬來亞銀行最新觀點則指出，離岸人民幣還不是避險貨幣，一方面人民幣體量還不夠大，還有干預威脅，中國大陸「在開放和深化資本市場、加強金融監管和開放資本帳戶方面仍有大量工作要做。」