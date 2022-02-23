深圳廣州房貸利率下調、京滬放款提速 房仲：忙起來了

繼廣州六大商業銀行下調利率後，蘇州、南京部分銀行據報近日也下調房貸利率。據《中國證券報》報導，北京、上海、深圳房貸放款明顯提速，不少房仲業者表示，帶看客戶多了，也忙起來了。

貝殼數據顯示，2月監測的103個重點城市主流首套房貸利率均較上月回落9個基點；平均放款周期為38天，較上月縮短12天；103個城市中87城房貸主流利率按月下調，較上月增加28個。業內人士表示，房貸利率是房地產市場需求端重要的影響因素，未來信貸環境可望持續改善。

報導指出，對深圳幾家國有大型銀行及平安銀行、招商銀行等多家股份制銀行，最近幾個月房貸利率確實都出現鬆動。

中國銀行深圳分行個貸經理表示，目前該行執行的房貸利率是在最新的LPR（貸款市場報價利率）基礎上分別上浮30基點和60基點。他指出，「最近一段時間申請房貸的人不是很多，貸款額度比較充裕，放款速度也比較快。」

有深圳國有銀行個貸經理稱，目前二手房從準備材料到審批放款，一般一個月內就可以完成。一些新樓盤，在材料準備充分情況下，有望一周內放款。貝殼研究院監測的大陸全國103個城市1月平均放款周期為50天，較上月縮短7天。

上海、北京儘管利率保持不變，但放貸、批貸速度亦明顯加快。上海徐匯區一名房屋仲介說：「去年7月至10月看房人數比較少，但11月、12月變多了。」據他介紹，近期成交的多是90平方米至100平方米的小戶型房源。

不過，房貸利率鬆動並未對深圳地區購房者帶來明顯正向刺激。深圳福田區的一家房仲業者稱，「由於疫情因素和新盤較少，當前現場看房的人不多。不過，隨著房貸利率下調，年後線上諮詢客戶多了起來。最近幾個月深圳地區新盤數量較少，二手房交易量也不是很大，很多客戶還在觀望。」