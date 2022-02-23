聯想去年Q4營收 首破200億美元　

大陸電腦大廠聯想集團，23日公布2021年第4季財報（2021/22財年第3季），營收首破200億美元大關，達到201.3億美元（約新台幣5,613億元），年增16.7%，淨利潤6.4億美元，年增62%，雙雙優於預期。

財報顯示，2021年第4季，聯想集團營收201.3億美元，年增16.7%，預估值為187.8億美元；實現淨利6.4億美元，年增62%，預估值5.354億美元。

在此之下，截至2021年12月31日止的9個月（2021/22財年前3季），聯想集團累計實現營收549.24億美元，年增22%，毛利91.85億美元，年增30%，淨利16.18億美元，年增76%。

財報發布後，聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶透過內部信件指出，「這又是一個刷新歷史紀錄的季度」。他表示，這份成績和上周五，聯想集團被納入恒生指數，均顯示公司對機遇的判斷和把握是準確的，技術創新、業務戰略以及增長和盈利能力獲得了市場的關注和認可。

他表示，上一季，集團淨利換算達人民幣41億元，年增62%，連續6季漲幅超過50%，淨利率較去年同期提升1個百分點，向三年內淨利率翻倍的目標穩步邁進。

對於業績成長，楊元慶歸功於集團新IT架構，掌握數位化、智能化轉型的巨大機遇。據了解，去年起，聯想積極推動三大核心業務，分別為方案服務（SSG）、基礎設施方案（ISG）和智能設備（IDG）。

財報顯示，上一季，聯想ISG業務首次盈利，達人民幣1.08億元，營業額人民幣123億元，年增19%；SSG業務營業額年增25%，達人民幣95.8億元，盈利人民幣21億元，年增44%；IDG業務營業額達人民幣1,126億元，年增16%，盈利人民幣86.4億元，年增21%；另一方面，聯想淨負債則持續減少，目前淨現金流為人民幣5.2億元，為五年來首次轉正。

楊元慶表示，上一季，ISG業務自2014年完成IBM服務器業務的收購以來，首次實現了盈利，是重要的里程碑，隨2025年，全球ICT基礎設施市場的規模將擴張至2,500億美元，將持續對ISG業務帶來巨大發展機遇。

就長期經營的IDG業務發展，楊元慶說，未來將繼續投資於個人電腦的創新，智能手機業務繼續邁向歐洲、亞太市場擴展，並持續投資物聯網、供元宇宙應用的AR/VR、智慧家庭、智能協同辦公解決方案等。

展望未來，楊元慶說，第一，集團將繼續圍繞新IT架構加大研發投入，第二，利用端到端的全面產品及方案組合，提升全球佈局的運營效率，第三，進一步加強自身的數位化基礎，第四，繼續不遺餘力地踐行對企業社會責任的承諾。