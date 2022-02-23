民進黨推「經濟間諜罪」 國台辦：只會害台灣人拿低薪

台灣日前通過「安全法」及「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，增訂針對大陸的「經濟間諜罪」。大陸國台辦發言人馬曉光表示，兩岸經濟交流合作給兩岸民眾特別是台灣企業和民眾帶來實實在在的利益，這是誰也不能否認的事實。一段時間以來，民進黨當局出於政治私利，以各種藉口，不斷通過「修法」、「修例」等方式，不擇手段、變本加厲阻撓限制兩岸正常交流合作，而且還把這種正常交流合作汙名化，令人不恥。

他說，民進黨當局這些倒行逆施，只會損害廣大台灣同胞的利益。就以台灣的產業人才為例，他們只能坐困愁城，在台灣拿低薪。

在被問到，有台灣出版社出版發行大陸作者《激辣中國》一書時，將書中所有「大陸」都替換成「中國」，導致出現「哥倫布發現新中國」等荒謬語句。

馬曉光表示，這齣走火入魔的鬧劇，是民進黨當局推動「去中國化」長出的又一奇葩。民進黨當局處心積慮地煽動兩岸對抗，強行割裂台灣與中華文化和中華民族的血肉聯繫，以致荒腔走板到反智的程度，既滑天下之大稽，又對台灣社會貽害無窮。