制定「統一法」？國台辦：已有「憲法」和「反分裂法」

針對有中國大陸學者日前呼籲北京當局應制定「統一法」，中國大陸國台辦發言人馬曉光23日在例行記者會上強調，中國大陸憲法和「反分裂國家法」等法律對於解決台灣問題、促進兩岸統一已有明確規定，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一提供了堅實法治保障。

針對中國大陸是否將制訂「統一法」，馬曉光提出三點說明：

一、解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。在兩岸同胞的共同努力下，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。統一是定論，是大勢所趨、大義所在、民心所向。解決台灣問題的時和勢始終在推進祖國統一力量這一邊。

二、「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。堅持和平統一，展現的是民族大義，是對和平價值和同胞福祉的珍視，體現對民族和後世負責的深厚感情。

馬曉光稱，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。和平統一，是平等協商、共議統一。在一個中國原則基礎上，「我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判」。

三、中國大陸憲法和「反分裂國家法」等法律對於解決台灣問題、促進祖國統一已有明確規定，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一提供了堅實法治保障。中國大陸憲法規定，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。

馬曉光表示，「反分裂國家法」以憲法為依據，是堅持「一國兩制」、推進祖國和平統一制度體系的重要組成部分，是反「獨」促統政治責任和使命要求的重要遵循。

他指出，「反分裂國家法」實施17年來，在震懾「台獨」分裂勢力、維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程等方面已經發揮並將繼續發揮獨特的重要作用。

馬曉光重申，中國大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國大陸將不得不採取「斷然措施」。