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廣東陽江多措並舉 平穩供港海產品

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省陽江市人民政府新聞辦公室發佈消息稱，連日來，陽江各有關部門多措並舉，助供港海產品市場平穩運行，支持香港防疫工作。

中新社報導，作為廣東重要的海洋捕撈大市，陽江海捕產品以其品質優良、味道鮮美的特點深受香港消費者喜愛。目前，陽江供港冰鮮佔香港80%以上的份額。

近日，在陽江市沃澤水產有限公司，工人們正在緊張地卸貨裝貨，一批批當天捕撈的海鮮經過加冰打包。在陽江海關關員核對商品名稱、數量並進行外觀品質查驗後，由工人封裝搬運到運輸車輛上，次日一早就可運達香港的鮮活產品批發市場。

陽江海關相關負責人介紹，陽江海關成立工作專班，提供優先申報、優先查驗等服務，指導活魚供港企業通過港珠澳大橋口岸通關，提高供港鮮活食品通關率。2月1日至2月17日，陽江海關共保障供港活豬480頭、活魚73.2噸、捕撈冰鮮631.8噸、活捕撈水生動物56.3噸。

陽江市港威經貿有限公司主要面向香港地區出口冰鮮海捕水產品。該公司總經理馮緒平說，香港市場看重水產品的新鮮度。疫情防控期間，供港水產品在指定時間、地點裝貨及分揀，全程由指定安裝攝像頭進行記錄。

今年1月以來，陽江地區供港冰活鮮水產品出口量超過1800噸。「目前陽江市有供港出口貿易企業13家，供貨企業20家，我們正在出台各項舉措為助推企業生產經營加碼添力」。陽江市稅務局有關負責人表示。

香港 海關 廣東
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