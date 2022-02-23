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消博會招展 全球頭部品牌多於上屆

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2022年中國國際消費品博覽會（簡稱2022消博會）21日迎來倒計時50天。展會組委會秘書處表示，目前招展工作基本結束，參展全球頭部品牌多於上屆。　　中新社報導，2022消博會將於4月12日至16日在海口舉辦，法國擔任主賓國。展覽面積從首屆的8萬平方米擴至10萬平方米，新增面積全部用於國際展區。據悉，展會國際展區共計8萬平方米，包括6個展館。國內展區共計2萬平方米，包括2個展館。 　　

與首屆消博會相比，2022消博會國際展區新增部分細分行業的全球頭部品牌。包括香化行業的美國雅詩蘭黛、箱包行業的美國途明、保健品行業的澳大利亞紐新寶等。 　　

目前，已有多家首屆參展的全球頭部品牌確定擴大參展規模，如法國歐萊雅集團參展面積由上屆的500平方米增至625平方米；瑞士歷峰集團參展面積由300平方米增至600平方米，新增萬國、萬寶龍等腕表品牌。

本屆消博會重點國別和地區參與度更高，主賓國法國參展總面積2500平方米。東盟國家中，新加坡將首次以國家館方式亮相，泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南等國的燕窩等優質特色產品將參展。香港參展面積從首屆的36平方米增至500平方米，澳門參展面積從首屆的54平方米增至400平方米。 　2022消博會期間，包括全球頭部品牌新品首發首秀活動、全球消費論壇等上百場活動將同步舉行。目前，已有大摩威士忌、名士表、歐萊雅、泰森、雀巢等品牌表示將發佈旗艦新品。

在大陸國內品牌方面，2022消博會國內展區新設6000平方米的國貨精品館，眾多獨立品牌及華夏風物集合展示的數百個品牌已確認參展。首屆消博會到會各類採購商和專業觀眾超過3萬人，進場觀眾超過24萬人次，主辦方預計今年這一數據將超過去年。

品牌 法國 馬來西亞
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