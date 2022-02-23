開拓東馬市場 南寧再開沙巴航線

廣西機場管理集團21日晚發佈消息稱，廣西南寧—馬來西亞沙巴全貨機航線當天正式開通。這是繼南寧—吉隆坡貨運航線之後，南寧開通的第二條直飛馬來西亞的國際貨運航線。

南寧—沙巴貨運航線由馬來西亞捷運航空公司B737-300F全貨機執飛，計劃每周運行3班，出口貨物以跨境電商貨物、鮮花為主，進口貨物主要為海鮮。

該條航線的開通，在廣西與沙巴之間搭建起一條高效快捷的航空貨運通道，將助力廣西乃至粵港澳大灣區的跨境電商、貿易企業開拓東馬市場。

同時，該條航線與之前南寧—越南胡志明、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、新加坡等航線形成合力，可有效提升「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）內航空貨運的連通性和穩定性，推動中國—東盟自由貿易區3.0版建設。

近年來，隨著西部陸海新通道和中國（廣西）自由貿易試驗區建設步伐加快，廣西與東盟交流往來日益密切，市場對航空貨運需求量不斷增大。

為加速面向東盟航空物流大通道建設步伐，本月初，廣西交通運輸廳正式發佈「廣西壯族自治區民航運輸客貨發展三年行動實施方案（2022—2024年）」，提出到2024年，開通國際貨運航線15條以上，基本覆蓋東盟國家首都及重點城市。