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福建RCEP出口貨值 突破10億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著廈門海關所屬東渡海關22日審核通過一份簽往日本貨值約70.9萬元（人民幣，下同）的鋁製品「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）原產地證書，福建省RCEP出口簽證貨值突破了10億元。 　　

中新社報導，該批貨物貨主東南鋁業有限公司員工小周說，企業生產的鋁製品主要銷往日本，年出口額大約2000多萬元人民幣。憑RCEP原產地證書，享受到自貿協定關稅優惠，目前該票貨物可享受進口國關稅減免約2000元。

「區域全面經濟夥伴關係協定」自今年1月1日生效實施以來，福建省企業紛紛暢享關稅減讓「紅包」。

廈門海關相關人士當天稱，福建省出口企業簽證熱情高漲。數據顯示，福建省內海關、貿促會共為413家出口企業簽發RCEP原產地證書份數1966份，貨值超10億元。主要包括農產品、傘具、鋁箔板、鞋靴等，主要輸往日本、韓國、泰國、越南、柬埔寨等RCEP已生效國家，可憑藉RCEP原產地證書享受進口國關稅減免達千萬元。 　　

為了讓企業更能享受到RCEP政策紅利，福州海關、廈門海關、貿促會等簽證機構開展密切合作，對證書申領企業實行「首問制一站式轉接服務」，宣講RCEP項下原產地規則和關稅減讓安排，幫助企業進一步瞭解相關原產地累積規則，享受關稅減讓紅利。

海關 福建 日本
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