工業設計 閩台產業合作強磁場

福建優你康光學有限公司是福建首家隱形眼鏡生產台資企業，成為兩岸先進製造業融合發展又一成果。該公司去年10月首批2條生產線投產後即滿負荷運轉，近期又增加了第三條生產線。 中新社報導，福建近年來重視工業設計創新發展，相繼制定出台扶持政策，並提出到2023年建成100家左右省級工業設計中心，20家以上國家級工業設計中心。閩台工業設計理念與技術有機結合、相互促進，工業設計成為閩台產業合作的強磁場。

閩台在工業設計領域的交流與合作愈發頻繁，海峽兩岸工業設計領域協同創新平台、供需信息交流平台和項目交流平台建設逐漸完善。2020年底收官的首屆「海絲杯」海峽兩岸（泉州）工業設計大賽，吸引了22所台灣院校組團參賽。大賽評選出30餘件優秀作品，並通過推動設計成果轉化，促進閩台工業設計人才、企業、項目、資源結合。

去年在福州舉行的兩岸工業互聯網融合發展研討會簽約10個項目，涵蓋智能製造、工業互聯網等領域。其中，福州明芳汽車部件工業有限公司與鼎捷軟件股份有限公司合作的明芳MES智能車間系統項目等，成為閩台工業互聯網融合發展的代表。

閩台工業設計領域的合作層次也在逐漸深化，從產業合作拓展到科研、人才融合，兩岸設計師交流渠道越走越寬，越來越多的台灣工業設計人才來閩興業。

通過海峽兩岸大學生設計工作坊等項目，兩岸近200所高校設計人才入駐泉州製造企業，為當地產業帶來2800餘余件設計作品，為企業設計創新、人才培養造血。

台灣設計師彭俊傑是網龍網絡公司工業設計部總監，帶領一支由義大利、大陸和台灣的53名設計師組成的國際化設計團隊。他籌劃設立的網龍台灣台北辦公室，已擁有7名全職設計師。

十四五時期，福建推動閩台產業合作轉型升級。福建省工業和信息化廳相關負責人表示，將鼓勵台資企業加大研發投入，參與工業設計中心建設。福建將繼續健全完善閩台產業合作交流機制，深化包括工業設計在內的特色產業對接合作，促進閩台企業共同研發、共建標準、共創品牌、共拓市場。