棉花上市量增加 市場供應充足

中國棉花協會21日披露，1月大陸全國棉花上市資源量持續增加，市場資源供應充足。中國紡織企業下游需求略有好轉，在春節前適量補充棉花原料庫存，但棉花總體購銷進度依然緩慢。1月末國內棉花周轉庫存小幅增加，增幅環比縮小。

中新社報導，中國棉花協會棉花物流分會對大陸全國棉花交易市場18個省市的154家棉花交割和監管倉庫的調查數據顯示，1月底全國棉花周轉庫存總量約499.18萬噸，環比增加5.03萬噸，高於去年同期57.11萬噸。

中國棉花協會稱，內地商品棉周轉庫存略增。1月內地周轉庫存為59.37萬噸，環比增加0.33萬噸。其中，新疆棉40.16萬噸，已通關進口棉6.51萬噸，地產棉12.7萬噸。 分省份來看，山東省庫存量居首位為20.67萬噸，江蘇省次之為11.99萬噸，河南省居第三位為8.12萬噸。 此外，新疆棉花周轉庫存小幅增加。截至1月底，新疆43家倉庫商品棉周轉庫存為439.81萬噸，環比增加4.7萬噸，增幅環比縮小，同比增加43.16萬噸。