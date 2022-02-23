聽新聞
test
0:00 / 0:00

棉花上市量增加 市場供應充足

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國棉花協會21日披露，1月大陸全國棉花上市資源量持續增加，市場資源供應充足。中國紡織企業下游需求略有好轉，在春節前適量補充棉花原料庫存，但棉花總體購銷進度依然緩慢。1月末國內棉花周轉庫存小幅增加，增幅環比縮小。

中新社報導，中國棉花協會棉花物流分會對大陸全國棉花交易市場18個省市的154家棉花交割和監管倉庫的調查數據顯示，1月底全國棉花周轉庫存總量約499.18萬噸，環比增加5.03萬噸，高於去年同期57.11萬噸。

中國棉花協會稱，內地商品棉周轉庫存略增。1月內地周轉庫存為59.37萬噸，環比增加0.33萬噸。其中，新疆棉40.16萬噸，已通關進口棉6.51萬噸，地產棉12.7萬噸。 分省份來看，山東省庫存量居首位為20.67萬噸，江蘇省次之為11.99萬噸，河南省居第三位為8.12萬噸。 此外，新疆棉花周轉庫存小幅增加。截至1月底，新疆43家倉庫商品棉周轉庫存為439.81萬噸，環比增加4.7萬噸，增幅環比縮小，同比增加43.16萬噸。

新疆棉 春節
>

延伸閱讀

美媒：香港「一國兩制」磨蝕 追隨內地清零陷兩難

陸新能源車1月零售 增132%

冠星去年每股稅前盈餘13.16元 上半年報價再調漲

重點40城租金水平 低於疫情前

相關新聞

北京副中心 推環球主題公園2期

北京城市副中心今年計劃安排重點工程建設項目426個，固定資產投資1000億元（人民幣，下同）以上；將進一步推進環球主題公...

德電氣產品出口目的國 中國居首

德國電子電氣行業協會（ZVEI）21日最新發佈的數據顯示，2021年德國電子電氣產品出口達2246億歐元，增長（同比，下...

發展領先 上海5G室外基站5.4萬

上海市經濟和信息化委員會表示，截至2022年1月底，上海累計建設5G室外基站（基地台）5.4萬個，5G室內小站16萬個，...

棉花上市量增加 市場供應充足

中國棉花協會21日披露，1月大陸全國棉花上市資源量持續增加，市場資源供應充足。中國紡織企業下游需求略有好轉，在春節前適量...

工業設計 閩台產業合作強磁場

福建優你康光學有限公司是福建首家隱形眼鏡生產台資企業，成為兩岸先進製造業融合發展又一成果。該公司去年10月首批2條生產線...

福建RCEP出口貨值 突破10億元

隨著廈門海關所屬東渡海關22日審核通過一份簽往日本貨值約70.9萬元（人民幣，下同）的鋁製品「區域全面經濟夥伴關係協定」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。