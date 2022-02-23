發展領先 上海5G室外基站5.4萬

上海市經濟和信息化委員會表示，截至2022年1月底，上海累計建設5G室外基站（基地台）5.4萬個，5G室內小站16萬個，是中國5G發展領先的城市之一。

中新社報導，以5G等為代表的新一代信息技術正成為數字經濟、元宇宙等新賽道的數字底座和重要支撐。上海市經濟和信息化委員會副主任阮力表示，上海要拓寬「跑道」，抓牢數字經濟新賽道；5G在面向企業領域有著廣闊的應用場景，會給未來經濟生活帶來革命性的變革。

上海目前已推進700餘項5G創新應用，內容涵蓋智能製造、城市治理、醫療健康等多個領域。比如，5G被應用於中國國產大飛機機型強度試驗的數字化轉型。中國飛機強度研究所與上海移動協同打造了「5G+智慧航空強度試驗」，完成了「5G+機器視覺」的飛機結構自動化巡檢、「5G+高清視頻」的試驗全狀態監控等5G典型應用場景建設。

5G助力智能工廠建設。上海市經濟和信息化委員會方面介紹，上海計劃在2020年至2022年期間，推動建設100家智能工廠；目前上海的國家級智能工廠數量排名全國城市第一。

隨著智能工廠變得更加「數據驅動型」和「新一代人工智能型」之後，上海製造業也煥發新生。疫情防控期間，智能製造讓滬企復工復產沒有那麼窘迫，5G網絡助力「機器工人」與工人協作生產，保障生產平穩。